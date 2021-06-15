Yazın En Hafif Lezzeti Şekersiz Ve Düşük Kalorili Dondurmalar

Dört mevsim keyifle tüketilen dondurma en çok da yazın sıcak günlerinde en iyi serinleten lezzetlerin başında geliyor. Kilosunu korumak, kilo vermek ya da spor sonrası protein ihtiyacını soğuk bir lezzetten almak isteyenlerin vazgeçemediği dondurmayı şekersiz ve proteinli seçenekleri ile menüsüne ekleyen Serez Dondurmacısı, damakları ve gönülleri fethediyor.

Dondurmanın karşı konulmaz lezzetini en iyi ham maddelerin aromasıyla buluşturan Serez Dondurmacısı, “Ne yiyorsak onu sunarız” mottosu ile doğallık ve besleyiciliği birincil önceliği olarak kabul ediyor. 45 farklı çeşidiyle geniş bir kitleye hitap eden Serez Dondurmacısı; proteinli ve şekersiz dondurmaları ile kilosunu korumak, kilo vermek ya da spor sonrası protein ihtiyacını soğuk bir lezzetten almak isteyenlerin ise vazgeçilmez durağı oluyor.

En lezzetli dondurmaların fit hali

Serez Dondurmacısı, şekersiz dondurmalarında taze sütten gelen laktoz dışında yapay, doğal veya doğala özdeş hiçbir tatlandırıcı kullanmıyor. Farklı damak tatlarına hitap eden şekersiz sade, şekersiz çikolata, şekersiz muz ve şekersiz fındıklı olmak üzere dört farklı ürün çeşidi ile dondurma tutkunlarına formunu kaybetme endişesi olmadan dondurma yemenin keyfini yaşatıyor.

Yoğun lif oranı ile motivasyon kaynağı

Günlük hayatında yüksek enerji harcayan ve beslenmesini proteinli ürenler ile desteklemesi gereken sporcular ya da yoğun aktivite içinde olup protein ihtiyacı hisseden kişiler için de Serez Dondurmacısı, benzerlerine oranla 5 kat daha fazla protein ve 15 kat daha fazla lif içeren dondurmalar üretiyor. Proteinli sade ve proteinli çikolata çeşitleriyle Serez Dondurmacısı, spora gönül verenleri antrenman öncesi veya sonrasında lezzetiyle motive ederken, protein ihtiyaçlarına da destek oluyor.