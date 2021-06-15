2010 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren ve yurtiçinde birçok ilde şubeleriyle sektöre ürün/hizmet sağlayan GNC, CNC makine bugün satışı kulvarında birçok sektörün önemli bir tedarikçisi konumunda.
Yurtiçinde profesyonel servis ağıyla sürdürülebilir bir marka değeri olma yolunda böyle kapsamlı araştırmaları oldukça faydalı bulan GNC, satış ve pazarlama stratejilerini bu verilere dayanarak planlıyor.
Pragma’nın gerçekleştirdiği araştırmada firma bilinirliğinden deneyime, müşteri memnuniyetinden rakip firma algısına, talep ölçümlemeden hizmet kalitesine birçok konu detaylı biçimde ele alındı. GNC, tüm satın alma öncesi, satın alma sırası ve satış sonrası faktörleri içeren raporun sonucuna göre ilişkide olduğu müşterilerinden tam not aldı. GNC, yüzde 97 müşteri memnuniyeti ile bu alanda oldukça iddialı olan firma, araştırma sonucuna göre bilinirliğini artırma yönünde çalışmalara hız kazandırmayı hedefledi.
Pragma, GNC’yi Araştırdı
Türkiye üretim sanayisinin gücüne güç katan GNC CNC Makina Teknolojileri (kısaca GNC) kapsamlı bir araştırma yaptırarak kendi sektöründe nasıl bir varlık gösterdiğini ölçümledi.
2010 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren ve yurtiçinde birçok ilde şubeleriyle sektöre ürün/hizmet sağlayan GNC, CNC makine bugün satışı kulvarında birçok sektörün önemli bir tedarikçisi konumunda.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.