Pragma, GNC’yi Araştırdı

2010 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren ve yurtiçinde birçok ilde şubeleriyle sektöre ürün/hizmet sağlayan GNC, CNC makine bugün satışı kulvarında birçok sektörün önemli bir tedarikçisi konumunda.

Yurtiçinde profesyonel servis ağıyla sürdürülebilir bir marka değeri olma yolunda böyle kapsamlı araştırmaları oldukça faydalı bulan GNC, satış ve pazarlama stratejilerini bu verilere dayanarak planlıyor.

Pragma’nın gerçekleştirdiği araştırmada firma bilinirliğinden deneyime, müşteri memnuniyetinden rakip firma algısına, talep ölçümlemeden hizmet kalitesine birçok konu detaylı biçimde ele alındı. GNC, tüm satın alma öncesi, satın alma sırası ve satış sonrası faktörleri içeren raporun sonucuna göre ilişkide olduğu müşterilerinden tam not aldı. GNC, yüzde 97 müşteri memnuniyeti ile bu alanda oldukça iddialı olan firma, araştırma sonucuna göre bilinirliğini artırma yönünde çalışmalara hız kazandırmayı hedefledi.