Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Haz 2021 - 14:27- Spor G: 15 Haz 2021 - 14:28

UEFA O Futbolcu İçin Hareket Geçti! Soruşturma Açıldı! İşte Detaylar...

ABONE OL Google News Sayfamız

UEFA Euro 2020 ceza ve soruşturma kararlarını açıklamaya başladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlattı. İşte detaylar...
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti.

Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı.
# Avusturya, EURO 2020, Kuzey Makedonya, Marko Arnautovic, UEFA, UEFA haberleri, uefa son dakika, uefa Arnautovic, uefa Arnautovic son dakika, uefa Arnautovic haberleri, uefa Arnautovic soruşturması

15 Haz 2021 - 14:27 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EURO 2020 E Grubu'nda Şaşırtan Sıralama! Slovakya Avrupa'yı Şaşırttı! İşte Puanlar! mask
EURO 2020 E Grubu'nda Şaşırtan Sıralama! Slovakya Avrupa'yı Şaşırttı! İşte Puanlar!
Türkiye-Galler Maçının Kaderi Ona Emanet! Karşılaşmayı Bakın Kim Yönetecek! mask
Türkiye-Galler Maçının Kaderi Ona Emanet! Karşılaşmayı Bakın Kim Yönetecek!
Basketbolda Yükselme Heyecanı! Play-Off Final 4. Maçları Yarın Yapılacak! mask
Basketbolda Yükselme Heyecanı! Play-Off Final 4. Maçları Yarın Yapılacak!
Milli Sporcular Göğsümüzü Kabartmaya Devam Ediyor! Haltercilerimiz Tokyo Olimpiyatlarına Kota Kazandı! mask
Milli Sporcular Göğsümüzü Kabartmaya Devam Ediyor! Haltercilerimiz Tokyo Olimpiyatlarına Kota Kazandı!
Futbol Kırgınlığımız Buse Tosun'la Hafifledi! Milli Güreşçimiz Buse'den Madalya Geldi! mask
Futbol Kırgınlığımız Buse Tosun'la Hafifledi! Milli Güreşçimiz Buse'den Madalya Geldi!
Milli Yarışmacımız Ayhancan Güven Piste Çıkıyor! Avusturya'da Ülkemizi Temsil Edecek! mask
Milli Yarışmacımız Ayhancan Güven Piste Çıkıyor! Avusturya'da Ülkemizi Temsil Edecek!
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor İsmail İçleri Yakıp Yıktı! Gözyaşları Sel Oldu, Milyonlar Hüngür Hüngür Ağladı! “Bu Kadar Fazla Acun Bey” Artık Kimse Survivor... mask
Survivor İsmail İçleri Yakıp Yıktı! Gözyaşları Sel Oldu, Milyonlar Hüngür Hüngür Ağladı! “Bu Kadar Fazla Acun Bey” Artık Kimse Survivor...
Survivor Batuhan Elendikten Sonra Survivor’un Arka Yüzünü İfşaladı! Mavi Takım İçin Kan Kustu, Öfkesi Milyonları Sinirden Ağlattı! mask
Survivor Batuhan Elendikten Sonra Survivor’un Arka Yüzünü İfşaladı! Mavi Takım İçin Kan Kustu, Öfkesi Milyonları Sinirden Ağlattı!
Esra Erol’da Rezil Rüsva Yasak Aşk! 7 Çocuğuna Resti Çekti, 2. Kez Eşini Terk Etti! Eşi Çılgına Çevirdi… “Yeter Ki Dön Aşkım!” mask
Esra Erol’da Rezil Rüsva Yasak Aşk! 7 Çocuğuna Resti Çekti, 2. Kez Eşini Terk Etti! Eşi Çılgına Çevirdi… “Yeter Ki Dön Aşkım!”
Survivor Dora Ne İş Yapıyor, Mesleği Nedir? Uğurtan Dora Kimdir, Kaç Yaşında,Nereli? Dora Elendi Mi? mask
Survivor Dora Ne İş Yapıyor, Mesleği Nedir? Uğurtan Dora Kimdir, Kaç Yaşında,Nereli? Dora Elendi Mi?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliği! Müjgan Karakterinin Diziden Neden Ayrıldığı Resmen Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliği! Müjgan Karakterinin Diziden Neden Ayrıldığı Resmen Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında...
Survivor İsmail, Batuhan İçin Şok Sözler! Bundan Sonra O İsim İçin Tehlike Çanları Gümbür Gümbür Çalıyor! mask
Survivor İsmail, Batuhan İçin Şok Sözler! Bundan Sonra O İsim İçin Tehlike Çanları Gümbür Gümbür Çalıyor!

GALERİ

Teknolojik Babalara Akıllı Saat! "Huawei Watch GT 2 Pro" Bir Tercih Olabilir! mask
Teknolojik Babalara Akıllı Saat! "Huawei Watch GT 2 Pro" Bir Tercih Olabilir!
Ankara Şehir Hastanesinde Yoğunluk Tavan Yaptı! Memur ve İşçiler Aşı İçin Akın Ediyor! mask
Ankara Şehir Hastanesinde Yoğunluk Tavan Yaptı! Memur ve İşçiler Aşı İçin Akın Ediyor!
Arka Sokaklar'dan Acı Haber Gelmişti, Şimdi Yeniden Açıklama Yaptı! Kime Bu Acıya Dayanamaz Ama O Tüm Restleri Çekiyor! "Helal Olsun" mask
Arka Sokaklar'dan Acı Haber Gelmişti, Şimdi Yeniden Açıklama Yaptı! Kime Bu Acıya Dayanamaz Ama O Tüm Restleri Çekiyor! "Helal Olsun"
Dyson'dan Çığır Açan Özellikler! Turizm Merkezlerinin Tercihi Olacak! Kovi-19 İle Mücadelede Kullanılacak! mask
Dyson'dan Çığır Açan Özellikler! Turizm Merkezlerinin Tercihi Olacak! Kovi-19 İle Mücadelede Kullanılacak!
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Esra Erol’a Büyük Şok! O İsim Tüm Restiyle Geliyor, Dengeleri Değiştirecek! Olayın Perde Arkası Gözüktü! Televizyon Dünyası Sallanacak! mask
Esra Erol’a Büyük Şok! O İsim Tüm Restiyle Geliyor, Dengeleri Değiştirecek! Olayın Perde Arkası Gözüktü! Televizyon Dünyası Sallanacak!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status