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15 Haz 2021 - 14:37- Dünya G: 15 Haz 2021 - 14:38

Kanser Aşısı İçin 2023’ü Hedeflediler

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BioNTech firması ve o firmanın sahipleri olan bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Alman basınına yaptıkları açıklamada, yeni hedeflerinin 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek olduğunu duyurdular.
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Alman basınından Bild'e açıklama yapan bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, kansere karşı bireysel aşı geliştirmek için çalıştıklarını aktardı. Şimdiden Faz-2 aşamasında olduklarını belirten Şahin, "Aşılarımızın, tedavi standardına kıyasla hastalar için iyileştirme sağlayıp sağlayamayacağına bakıyoruz" diye konuştu.

Önümüzdeki iki yıl içinde çığır açan bulgulara ulaşılabileceğine inanan çift, ilk uygulama için de 2023 yılını işaret etti. Türeci açıklamasında,"Yıllar önce kanser tıbbında iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini şöyle düşündük. Bağışıklık sistemi kilit rolde, bu nedenle bağışıklık tedavisi geliştirmeliyiz. Bunun anlamı da şu: Bağışıklık sisteminin milyonlarca yıllık evrimi boyunca geliştirdiği mekanizmaları virüslere veya bakterilere karşı mücadelede özellikle kanser tedavisi için kullanmak istiyoruz" görüşlerine yer verdi.
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15 Haz 2021 - 14:37 - Dünya

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