SOCAR Türkiye, Yönetim Binalarında Yeşil Enerji Kullanacak

SOCAR Türkiye, Vadistanbul’daki genel merkez ve iştiraklerine ait 4 yönetim binası, 10 istasyon, 2 depo ve depolama tesisi, 3 acil müdahale birim ofisi, 2 vana grubu ve 1 arşiv binası olmak üzere toplam 22 tüketim noktasında kullanılan elektriği ‘yeşil enerji’den karşılayacak.

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, sürdürülebilir enerjide elektriğin hangi kaynaktan üretildiği, tüketiciler ve kurumlar için artık çok daha önemli olduğunu belirterek, SOCAR Türkiye olarak biz de bu yönde bir adım attık ve iştiraklerimizin merkezlerinin de bulunduğu 4 yönetim binası ile birlikte toplam 22 tüketim noktasında tükettiğimiz elektriği yeşil enerjiye dönüştürmeye karar verdiklerini söyledi. Gahramanov, "2021 yılında İstanbul’daki genel merkezimiz de dahil tüm bu noktalarda tüketilen elektriğin toplam 14,5 milyon kilovat saati bulacağı düşünüldüğünde, her yıl yaklaşık bu kadarlık elektrik tüketimimizin artık yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını söyleyebiliriz” dedi.