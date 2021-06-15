Yerinde Aşı Uygulaması Başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" açıklamasını yaptı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1404765214797672449