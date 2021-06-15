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15 Haz 2021 - 15:34- Sağlık G: 15 Haz 2021 - 15:35

Yerinde Aşı Uygulaması Başlıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurdu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" açıklamasını yaptı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1404765214797672449
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerinde Aşı Uygulaması, mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulaması

15 Haz 2021 - 15:34 - Sağlık

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