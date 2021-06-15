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15 Haz 2021 - 15:38- Dünya G: 15 Haz 2021 - 15:39

ABD Başkanı Biden’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Görüşmesiyle İlgili Açıklama

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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.
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İki lider Brüksel'dekı NATO zirvesi kapsamında ilk yüz yüze görüşmelerini yapmıştı.

Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusu üzerine Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Görüşmemizle ilgili olarak çok iyi şeyler hissediyorum" yanıtı verdi.

NATO Zirvesi'nin ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kabil Havaalanı’nın işlemeye devam etmesi için çabalıyoruz. Türkiye burada kilit rol oynuyor ancak henüz karar verilmedi” demişti.

Erdoğan ise Biden ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Afganistan ile ilgili olarak, "Afganistan konusundaki düşüncelerimizi net olarak Biden'a ifade ettik. Türkiye olarak eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle belirli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik mali konularda ABD'nin vereceği destek önem arz ediyor. Taliban gerçeğini kenara koymak mümkün değil. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da Macaristan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.
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15 Haz 2021 - 15:38 - Dünya

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