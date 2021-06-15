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15 Haz 2021 - 15:42- Dünya G: 15 Haz 2021 - 15:43

NFT Çılgınlığı Hız Kesmiyor ‘İnternet’i Satışa Çıkardı!

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Son dönemde milyon dolarlık satışlar ile gündeme gelen NFT furyasına 'internetin isim babası' olarak anılan Sir Tim Berners-Lee de katıldı. Lee, modern interneti oluştururken oluşturduğu orjinal kaynak kodlarını NFT olarak açık artırmaya çıkardı.
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‘http://www…’ şeklinde başlayan site adreslerin mucidi olduğundan kimi zaman 'internetin isim babası' olarak da anılan İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, çok konuşulaak bir adım attı.

BBC'de yer alan habere göre, Lee, modern interneti oluşturmak için kullanılan orijinal kaynak kodu bir NFT olarak açık artırma çıkaracağını duyurdu.

Açık artırma kapsamında proje için yazılan kaynak kodunun 'orijinal zaman damgalı dosyaları' ve Lee'den interneti geliştirmesi ile ilgili bir mektup ve kendisi tarafından oluşturulan kodun 'dijital posteri' en yüksek ücreti veren kişinin olacak.

Açık artırmaya ünlü müzayede evi Sotheby's ev sahipliği yapacak. Sotheby's'ten yapılan açıklamaya göre, açık artırmadan elde edilecek olan gelir, 1989'da interneti icat eden Lee ve eşi hayır işleri için kullanılacak.

İnternetten hiçbir zaman para kazanmayan ve bunun için hiçbir girişimde bulunmayan Lee, 1999 yılında Time dergisi tarafından hazırlanan ‘20’nci yüzyılın 100 dehası’ listesinde yer almı, 5 yıl sonra insanlık kültürüne katkılarından ötürü İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth tarafından 'şövalye’ unvanına layık görülmüştü.
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15 Haz 2021 - 15:42 - Dünya

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