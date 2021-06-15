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15 Haz 2021 - 15:48- Sağlık G: 15 Haz 2021 - 15:49

Hamileler yaz aylarında yeşilliği sofradan eksik etmemeli!

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Beslenme, hamileliğin en önemli konuları arasında yer alır.
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Anne adayları bu dönem içerisinde bebeklerinin sağlıkları için beslenmelerine oldukça dikkat etmelidir. Yaz mevsimi, hafif yiyecekler tüketmeye uygun olması açısından hamileler için oldukça avantajlıdır. Avrasya Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Çiğdem Yavuz Yurtsever, yaz hamilelerin in nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yağlı yemeklere uzak, hafif yemeklere yakın olun

Hamilelik döneminde bir anda çok fazla su içmek veya sıvı tüketmek mide bulantılarını artırabilir. Bu nedenle sık sık, azar azar su içilmelidir. Kilo kaybı fazla ise anne adayı ağızdan bir şey yiyip içemiyorsa serum tedavisi gerekebilir. Peksimet, galeta tarzı gıdalar bulantılar için faydalıdır. Bulantı için vitamin tedavisi, gerekirse ilaç tedavisi verilebilir. Hamileliğin ikinci yarısında bulantı kusmalar azalır, iştah artar.

Yaz aylarında hafif gıdalar tercih edilmelidir. Aşırı yağlı, tatlı, hamur işi gibi ağır gıdalar mide sorunlarına yol açar aynı zamanda kilo artışına neden olur. Bunun yanında bazı gıdalar da kan şekerini hızla yükselterek kilo artışı yapabilir. Dondurma, tatlı mısır, kumpir, karpuz, masum gibi gözükse de fazlası uygun değildir. Dondurma olarak sade dondurma haftada 2 kez 1-2 top ve doğal sütten yapılmış olanları tercih edilmelidir. 

Hijyene ve tüketim tarihlerine dikkat edin

Salata yaz ayları için vazgeçilmez bir besindir. Ancak tere roka marul gibi yeşilliklerin iyice yıkanmasına sirkeli suda 5 dakika bekletip durulanmasına özen gösterilmelidir. Dışarıda temizliğine güvenilmeyen yerlerde salata tüketilmemelidir. Besin zehirlenmeleri yumurta, krema, tavuk, yaş pasta gibi besinlerle sıklıkla karşımıza çıkar. İyi pişmiş olmasına ve bekletilmeden tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Ara öğünlere özen gösterilmeli

Öğünlerde üç ana üç ara öğün olarak beslenme alışkanlığı önerilir. Ana öğünler 08:00 12:00 18:00 gibi olabilir. Sabah 10:00, öğleden sonra 15:00, akşam 21:00 gibi ara öğün önerilir.

Sebze, meyve tüketimi önem kazanır. Aşırı kalorili karpuz, muz gibi meyvelerin fazla tüketilmesi önerilmez. Protein yönünden zengin beslenme önem kazanır.

Kahvaltıda yumurta, süt, peynirden biri mutlaka yer almalıdır. Öğlen ya da akşam bir öğünde sebze 1 öğünde et yemeği bulunmalıdır. Günlük süt ya da yoğurt tüketimi önemlidir. Yağsız pastörize süt tercih edilir. Süt sevilmiyorsa yerine 2 kase yoğurt uygundur. Günde en az bir öğünde et, tavuk ya da balık tüketimi gerekir. Bunların hazırlanmasında haşlama, ızgara tercih etmek daha sağlıklıdır.

Yumurta ihmal edilmemeli

Balık en az haftada bir tüketilmelidir. Deniz ürünlerinden midye karides gibi ağır metal taşıyan yiyecekler önerilmez. Kalamar ayda 1 kez tüketilebilir. Kokoreç ve diğer sakatatlar önerilmeyen gıdalar arasındadır. Tercihen günde bir, en azından haftada 3- 4 kez yumurta önerilir. Et ve benzeri ürün tüketemeyen anne adayları günde bir yumurta tüketebilir. 

Bu besinleri mutlaka tüketin…

Bebeğin gelişimi için gerekli olan üç ana yapı taşının dengeli olarak alınması gereklidir. Bunlar protein, kalsiyum ve vitamin-mineral gruplarıdır. Proteinlerin ana kaynağı hayvansal besinlerdir. Esansiyel olarak adlandırılan aminoasitlerin hepsini içermemelerine rağmen bitkisel proteinler de hayvansal proteinlerin yerini kısmen tutabilir. Vejetaryenlerde gebeliğin seyri genellikle normaldir. Bitkisel proteinlerin önemi artmıştır. Kırmızı et yenmesi şart değildir ve tavuk ve balık kırmızı etin yerini tutabilir. Balık haftada iki defa yenebilir. Denizde uzun süre yaşayan büyük balıkların etlerinde bazı ağır metalleri biriktirdikleri için bunların çok sık yenmesi önerilmemektedir. Haftada 120-150 gr ton balığı tüketilebilir.

Kalsiyum kaynağı olarak süt ve süt ürünlerinin bebeğin kemik gelişimini karşılamaları için yeterli miktarda alınmaları gerekir. İlerleyen gebelik haftalarında günde ortalama 400 mg kalsiyum alınması gereklidir. Çoğul gebeliklerde bu miktar artar. Günde iki su bardağı süt içilmesi, bir küçük kase yoğurt yenmesi ve iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir yenmesi ile bu miktarda kalsiyumu alma olanağı vardır. Süt ve süt ürünlerinin yarım yağlı veya yağsız yenmesinin herhangi bir zararı yoktur. Çiğ ve az pişmiş etten uzak durulmasında yarar vardır. Gebelik döneminde beslenmenin gerektiği kadar olması ve her besin grubunun dengeli olarak alınması yeterlidir. 'İki canlı olma' nedeni ile aşırı besin tüketiminin, bebeğin gelişimine bir faydası yoktur. Hamilelik öncesi tek kişilik beslenme alışkanlığı gebelik boyunca da devam ettirilmelidir.

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15 Haz 2021 - 15:48 - Sağlık

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