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15 Haz 2021 - 16:36- Dünya G: 15 Haz 2021 - 16:37

IKEA’ya Rekor Ceza!

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Mobilya devi IKEA'nın, yüzlerce çalışanı ve müşterileri hakkında ulaşmak istediği bilgiler için polise para ödediği iddialarının ardından Fransız mahkemesi 1 milyon euro para cezasına çarptırdı.
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Fransa'daki Versailles Savcılığı, İsveç'in mobilya devi IKEA hakkında "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 2 milyon euro para cezası talep etmişti. Mahkeme IKEA'yı 1 milyon euro para cezasına çarptırdı.

Isveç merkezli mobilya devi IKEA'nın Fransa koluna ve aralarında şirketin eski yöneticileri ile polis yetkilileri de bulunan 15 kişiye, çalışanlara ve müşterilere yönelik "casusluk" yaptığı suçlamasıyla dava açılmış, dosyada polis belgelerine ulaşmak için rüşvet vermekle suçlananan iki de eski IKEA CEO'su bulunuyordu.

Suçlamalara göre şirket, polise para vererek karşılığında sendikalara üye çalışanları ve anlaşmazlık yaşadığı müşterileri hakkında bilgi aldı. Dosyada 4 tane polis memuru bilgileri para karşılığında vermekle suçlandı.

Haberlerde, 2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edildi.

Basında, şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot hakkında "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri vermek" suçlamasıyla, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezası talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

1943'te kurulan çok uluslu İsveçli IKEA, dünya çapında yaklaşık 400 mağazada satılan montaja hazır mobilyaları, mutfak aletleri ve ev aksesuarlarıyla ünlüdür.

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15 Haz 2021 - 16:36 - Dünya

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