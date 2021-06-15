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15 Haz 2021 - 16:39- Dünya G: 15 Haz 2021 - 16:40

Koronavirüs İlacından Kötü Haber!

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İngiltere’deki University College London Hastanesi (UCLH) ile AstraZeneca tarafından testleri yapılan koronavirüs ilacından kötü haber geldi.
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Salgın ile mücadele kapsamında pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 2 milyar dozu geride bırakan dünya gelecek için umutlu.

Ancak bilim insanları salgına karşı kesin zaferi ilan etmek için virüse karşı ilaç geliştirmemiz gerektiğinin altını çiziyor.

Haliyle bilim ve tıp dünyası COVID-19'a karşı bir ilaç üretmek için yoğun mesai yapıyor. İngiltere’deki University College London Hastanesi (UCLH) ile AstraZeneca da bu alanda çalışmalar yürütüyordu.

Ancak bu çalışmadan kötü bir haber geldi. Market Watch'ta yer alan habere göre, üzerinde çalışılan ilacın başarılı sonuç vermediği açıklandı.AZD7442 isimli ilaç terapisinin semptomları yüzde 33 oranında azalttığını duyuran ekip, bunun virüse karşı yeterli olmadığının altını çizdi.Araştırmadan çıkan tek umut vadeden gelişme ise ilacın PCR negatif olan hastalarda, semptomatik COVID-19 geliştirme riskini yüzde 92 oranında azaltması oldu.

AstraZeneca Ar-Ge Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, 'Bu deneme semptomatik hastalığa karşı birincil hedefimizi karşılamasa da, AZD7442 ile tedaviyi takiben PCR negatif katılımcılarda görülen koruma bizi cesaretlendiriyor' dedi.

# koronavirüs ilacı, University College London Hastanesi, İngiltere, astrazeneca, koronavirüs, Salgın ile mücadele, Covid-19, AstraZeneca Ar-Ge

15 Haz 2021 - 16:39 - Dünya

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