Ünlü çift ayrıldı mı?

Ünlü şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım arasında son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle sular durulmuyor. İddialar Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkının resmen bittiği yönünde. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi, yılın sürpriz aşklarından olmuş ve çiftin birlikteliği hayranlarını mutlu etmişti.
Ancak birlikteliğin başından beri bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çiftten son olarak kötü haber geldi.
Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takip etmeyi bıraktı. Hadise'nin bu hamlesiyle ünlü çifttin yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Kaan Yıldırım da sevgilisini Instagram'da takip etmeyi bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.