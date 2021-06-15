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15 Haz 2021 - 20:55- Magazin G: 15 Haz 2021 - 20:56

Ünlü çift ayrıldı mı?

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Ünlü şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım arasında son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle sular durulmuyor. İddialar Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkının resmen bittiği yönünde
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Ünlü şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım arasında son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle sular durulmuyor. İddialar Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkının resmen bittiği yönünde. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi, yılın sürpriz aşklarından olmuş ve çiftin birlikteliği hayranlarını mutlu etmişti.

Ancak birlikteliğin başından beri bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çiftten son olarak kötü haber geldi.

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takip etmeyi bıraktı. Hadise'nin bu hamlesiyle ünlü çifttin yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Kaan Yıldırım da sevgilisini Instagram'da takip etmeyi bıraktı.
# Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım, Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı

15 Haz 2021 - 20:55 - Magazin

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