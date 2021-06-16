Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Haz 2021 - 13:15- Dünya G: 16 Haz 2021 - 13:16

Endonezya’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

ABONE OL Google News Sayfamız

Endonezya'daki Maluku Adaları yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede bulunanlara yüksek noktalara çıkma çağrısı yapıldı.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken bölge sakinlerine sahillerden uzak durma ve yüksek noktalara çıkma uyarısı yapıldı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, depremin ardından su seviyesinin yarım metre yükseldiği bilgisini paylaştı.

Sarsıntıyla birlikte bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı.
# deprem, Endonezya, Maluku Adaları, Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, binalarda hasar meydana geldi

16 Haz 2021 - 13:15 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İşte Yok Olacak Ve Popülerleşecek Meslekler mask
İşte Yok Olacak Ve Popülerleşecek Meslekler
Koronavirüs İlacından Kötü Haber! mask
Koronavirüs İlacından Kötü Haber!
IKEA’ya Rekor Ceza! mask
IKEA’ya Rekor Ceza!
NFT Çılgınlığı Hız Kesmiyor ‘İnternet’i Satışa Çıkardı! mask
NFT Çılgınlığı Hız Kesmiyor ‘İnternet’i Satışa Çıkardı!
Bir Ülkeden Daha Bitcoin Hamlesi mask
Bir Ülkeden Daha Bitcoin Hamlesi
Kanser Aşısı İçin 2023’ü Hedeflediler mask
Kanser Aşısı İçin 2023’ü Hedeflediler
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor İsmail, Batuhan İçin Şok Sözler! Bundan Sonra O İsim İçin Tehlike Çanları Gümbür Gümbür Çalıyor! mask
Survivor İsmail, Batuhan İçin Şok Sözler! Bundan Sonra O İsim İçin Tehlike Çanları Gümbür Gümbür Çalıyor!
Ada Masalı Hangi Adada Çekiliyor? Star Tv Dizisi Ada Masalı Nerede Çekiliyor? İzmir Sığacık neresi? mask
Ada Masalı Hangi Adada Çekiliyor? Star Tv Dizisi Ada Masalı Nerede Çekiliyor? İzmir Sığacık neresi?
Survivor’un Final Tarihi Resmen Açıklandı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Doldu, Tarihi Verdi! Milyonların İçinde Bir Burukluk Oldu! Şampiyon Kim Olacak? mask
Survivor’un Final Tarihi Resmen Açıklandı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Doldu, Tarihi Verdi! Milyonların İçinde Bir Burukluk Oldu! Şampiyon Kim Olacak?
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Alişan’ın Eşi Sosyal Medyayı Sallayıp Geçti! İki Fotoğrafı Yan Yana Getirip Öyle Bir Şey Yazdı Ki, Herkes Cevabını Adlı! İbrahim Tatlıses’in Oğlu Devrede! mask
Alişan’ın Eşi Sosyal Medyayı Sallayıp Geçti! İki Fotoğrafı Yan Yana Getirip Öyle Bir Şey Yazdı Ki, Herkes Cevabını Adlı! İbrahim Tatlıses’in Oğlu Devrede!
Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararı Mı Aldı? Artık Hiçbir Şey Umurunda Değil, Batuhan’dan Sonra Çok Değişti! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açıkladı! mask
Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararı Mı Aldı? Artık Hiçbir Şey Umurunda Değil, Batuhan’dan Sonra Çok Değişti! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açıkladı!

GALERİ

SGK ve Memurlar Başkent Hastanelerine Akın Ediyorlar! Aşı Sebebiyle Ankara Hastaneleri Doldu, Taştı! mask
SGK ve Memurlar Başkent Hastanelerine Akın Ediyorlar! Aşı Sebebiyle Ankara Hastaneleri Doldu, Taştı!
Kırmızı Oda Dizisinde Gülben'den Sonra Safiye ve Han Şoku! Ekranlara Gelecek Olan Yeni Bölüm Resmen İfşalandı! Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizisi Birleşti... mask
Kırmızı Oda Dizisinde Gülben'den Sonra Safiye ve Han Şoku! Ekranlara Gelecek Olan Yeni Bölüm Resmen İfşalandı! Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizisi Birleşti...
Ankara'yı Rahatlatan Açıklama Geldi! Başkent EDAŞ Çalışmalarını Tamamladı! Bu Yaz Ankaralılar Rahat Edecek! mask
Ankara'yı Rahatlatan Açıklama Geldi! Başkent EDAŞ Çalışmalarını Tamamladı! Bu Yaz Ankaralılar Rahat Edecek!
Babalar Günü Geldi! Kargo Kampanyaları Başladı! Aras Kargo'dan Sonra Sıra Yurtiçi Kargo'da! mask
Babalar Günü Geldi! Kargo Kampanyaları Başladı! Aras Kargo'dan Sonra Sıra Yurtiçi Kargo'da!
Bosna Hersek'ten Korkutan Haber! Özel Bir Şirkette Onlarca Uçak Bombası Bulundu! mask
Bosna Hersek'ten Korkutan Haber! Özel Bir Şirkette Onlarca Uçak Bombası Bulundu!
Seren Serengil Delirdi! Mehmet Ali Erbil’le İlgili Öyle Şeyler Yaşandı ki; Tüm Türkiye Kilitlendi! Tecavüz, Kadın Pazarlama ve… mask
Seren Serengil Delirdi! Mehmet Ali Erbil’le İlgili Öyle Şeyler Yaşandı ki; Tüm Türkiye Kilitlendi! Tecavüz, Kadın Pazarlama ve…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status