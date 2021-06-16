Özel Tiyatrolar İçin Destek Başvuruları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Özel tiyatroların projelerine 2021-2022 sanat sezonuna yönelik yapılacak yardımlar için başvurular başladı.

E-devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak başvurular 15 Temmuz 2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile yeni başvurularda tiyatro alanında sigortalı istihdamı bir değerlendirme ölçütü haline getirildi ve sektör çalışanlarının hakları ön plana çıkarıldı. Ayrıca yardımların sanat sezonu başlamadan açıklanması için başvuru tarihleri de öne çekildi.