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16 Haz 2021 - 14:52- Spor G: 16 Haz 2021 - 14:53

Galatasaray'a Dişli Rakip! PSV Eindhoven Hollanda'nın En Güçlüsü!

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Galatasaray'ın şampiyonlar liginde 2. ön elemedeki rakibi 1913'te kurulan kırmızı-beyazlı takım PSV Eindhoven oldu. Birer kez UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nı kazanırken, Eredivisie'de 24, Hollanda Kupası'nda 9, Hollanda Süper Kupası'nda 11 şampiyonluk yaşadı PSV, Galatasaray ile daha önce 6 kez karşılaştı. Hollanda temsilcisi, bu maçların 4'ünü kazanırken, sarı-kırmızılılar 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV, ülkesi Hollanda'nın en başarılı 3 takımından biri olarak dikkati çekiyor.

Eindhoven kentinde 1913'te kurulan PSV, 108 yıllık geçmişinde Avrupa'da 1'er kez Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 24 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen kırmızı-beyazlı takım, 9 kez Hollanda Kupası, 11 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden PSV, Eredivisie'de 26 kez şampiyon olan Ajax'ın ardından 24 şampiyonlukla en başarılı 2. takım konumunda. PSV'yi 15 şampiyonlukla Feyenoord izledi.

Eredivisie'de son şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda yaşayan PSV, son 3 sezonda 2 kez ikinci, 1 kez de dördüncü oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonu şampiyon Ajax'ın 16 puan gerisinde 2. sırada bitirdi.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Hollanda temsilcisi, İspanya'nın Granada, Yunanistan'ın PAOK ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia takımlarının da yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. PSV, bu turda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenerek Avrupa'ya veda etti.

Golcüsü Malen

Alman teknik adam Roger Schmidt'in yönettiği PSV'de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen.

Geçen sezon PSV formasıyla Eredivisie'de 32, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu 2 kulvarda 26 kez fileleri havalandırdı. Malen, Eredivisie'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 kez gol sevinci yaşadı.

Malen'i Eredivisie'de 11 gol atan İsrailli Eran Zhavi, 7'şer kez gol sevinci yaşayan Nijerya asıllı İngiliz Noni Madueke ile Hollandalı Cody Gakpo izledi.

Bu futbolcular haricinde PSV'nin kadrosunda sağ bek Denzel Dumfries, sol bek Philipp Max, orta saha Mario Götze gibi önemli futbolcular bulunuyor.

PSV, maçlarını Eindhoven kentindeki 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadı'nda oynuyor.

 1987-88 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü oldu

PSV, tarihindeki en önemli başarıyı 1987-1988 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak elde etti.

Söz konusu sezonda 1. turda Galatasaray'ı eleyen Hollanda ekibi, finalde Portekiz'in Benfica takımını penaltılarla geçerek kupaya uzandı. Zafere giderken Şampiyon Kulüpler Kupası'nda sadece 1 kez mağlup olan PSV, onu da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı.

Galatasaray ile 6 kez karşılaştı

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.

İki ekip arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

SezonOrganizasyonSkor (GS-PSV)
1987-1988Şampiyon Kulüpler Kupası0 - 3
1987-1988Şampiyon Kulüpler Kupası2 - 0
2001-2002Şampiyonlar Ligi1 - 3
2001-2002Şampiyonlar Ligi2 - 0
2006-2007Şampiyonlar Ligi1 - 2
2006-2007Şampiyonlar Ligi0 - 2

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16 Haz 2021 - 14:52 AA İstanbul- Spor

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