İki Kardeş Ülkenin Tribün Liderleri Bakü'de! Galler Maçına Destek Olacaklar!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı maçta Bizim Çocuklara destek için buluşan ve dünyaya kardeşlik mesajı veren taraftar liderleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de ziyaret etti.

Başkan Özdemir, A Milli Takımı'mızın yanında oldukları için Azerbaycanlı taraftarlara teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.