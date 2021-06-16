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16 Haz 2021 - 14:58- Spor G: 16 Haz 2021 - 14:59

İki Kardeş Ülkenin Tribün Liderleri Bakü'de! Galler Maçına Destek Olacaklar!

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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile bugün yapacağı müsabaka öncesi Türkiye ve Azerbaycan'ın tribün liderleri Bakü'de bir araya geldi. İşte o kare...
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı maçta Bizim Çocuklara destek için buluşan ve dünyaya kardeşlik mesajı veren taraftar liderleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de ziyaret etti.

Başkan Özdemir, A Milli Takımı'mızın yanında oldukları için Azerbaycanlı taraftarlara teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.
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16 Haz 2021 - 14:58 AA İstanbul- Spor

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