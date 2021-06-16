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16 Haz 2021 - 15:13- Dünya G: 16 Haz 2021 - 15:14

Koronavirüs’te Yeni Varyant Kabusu

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Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir Koronavirüs varyantı keşfedildi.

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Bilim insanları ülkede artış trendinde olan vaka sayısının sorumlusunun bu varyant olabileceğini belirtti. Öte yandan Moskova Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası hizmet sektöründe çalışanlar için zorunlu aşı emri verdi.

Virüs ile birlikte ortaya çıkan varyantlar ise salgının kontrol altına alınması önündeki en büyük engel olarak lanse ediliyor. Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan varyant sonrası pek çok ülke alarma geçmiş, ülkedeki sağlık sistemi çökme noktasına gelmişti.

Rusya'dan gelen haber ise virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini gözler önüne serdi. Rus bilim insanları yeni bir Koronavirüs varyantı keşfettiklerini duyurdu. Ülkenin başkenti Moskova'da görülen yeni varyant ile ilgili henüz detaylı bir resmi açıklama yapılmış değil.

AŞI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus bilim insanları aşıların yeni varyant üzerinde etkili olup olmadığını anlamak için çalışma başlattı. Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'ndeki akademisyenler, yeni varyantın ülkede hızla artan vaka sayılarından sorumlu olabileceğini öne sürdüler.

Bugüne kadar yaklaşık 5.25 milyon vakanın görüldüğü Rusya'da 130 bine yakın kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dün 13 bin 297 yeni vaka bildiren Rusya, aşı kullanımını ilk onaylayan ülke olmasına rağmen ülkede sadece her 100 kişiden 12'si en az bir doz aşı olmuş durumda. Öte yandan Moskova Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası hizmet sektöründe çalışanlar için zorunlu aşı emri verdi.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde vaka sayısı 177 milyon 64 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 828 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Virüsten en çok etkilenen ülke konumundan bulunan ABD'de COVID-19'a bağlı ölü sayısı 600 bini geçti.

# moskova, Yeni Varyant, koronavirüs, rusya, Covid-19, virüsün mutasyona uğraması

16 Haz 2021 - 15:13 - Dünya

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