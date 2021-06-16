Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Haz 2021 - 16:18- Dünya G: 16 Haz 2021 - 16:19

Kritik Görüşme! Biden Ve Putin Bir Araya Geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilk kez bugün Cenevre'de bir araya geldi.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Geniş güvenlik önlemleri alınan Cenevre'de, iki lideri, İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ayrı ayrı karşıladı.

Zirvenin yapılacağı Cenevre Gölü kıyısındaki Villa La Grange otelinde iki lider zirve öncesi el sıkıştı.

Cenevre, ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı turuna çıkan Biden'ın, NATO ve ABD-AB zirveleri için gittiği Brüksel'den sonraki durağı oldu.

Biden-Putin görüşmesinin ikili olması planlanmıyor. İlk aşamada Putin, Biden, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hazır bulunacağı görüşmeye, daha sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetlerin de katılması bekleniyor.


İki lider de görüşmenin ABD-Rusya ilişkilerinin daha istikrarlı ve öngörülebilir bir düzeye oturmasının ilk adımı olabileceğinin sinyallerini verdi.

Putin'den önce Cenevre'ye giden Rus ekipte yer alan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus devlet televizyonu Rossiya 1 TV'ye yaptığı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin "çok zorlu" olacağını söyledi.

Zirvenin "tarihi olmayabileceğini" belirten Peskov, Putin'in "sorunları açıkça ve yapıcı bir şekilde dile getireceğini ve çözüm bulmaya çalışacağını" ifade etti.

Görüşmeyle ilgili büyük beklentilere girmemek gerektiğini vurgulayan Peksov, "Rusya-ABD ilişkileri çok zor. Ama iki liderin görüşme kararı alması ve sorunları açıkça konuşmaya başlaması bile kendi başına bir başarı" dedi.

Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov da "Herhangi bir anlaşmaya varılır mı, emin değilim" açıklaması yaptı.

Amerikalı yetkili: Büyük bir gelişme beklemiyoruz

İki ülke arasında siber saldırılar, ABD seçimine Rus müdahalesi, nükleer silahların kontrolü anlaşmasından Rusya'nın çekilmesi ve en önemlisi de Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmesi gibi konularda yaşanan gerilim sürüyor.

Biden'ın seyahati sırasında sırasında Air Force 1 uçağında gazetecilere konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, "Bu görüşmede çok büyük dönüm noktası yaratacak bir gelişme olmasını beklemiyoruz" dedi.

Yetkili, ABD'nin bazı sorunlu alanların üzerinde çalışmak için yardımcılar ve danışmanlar atamayı hedeflediğini de söyledi.

Görüşme 4-5 saat sürecek

Görüşmenin dört ya da beş saat sürmesi planlanıyor.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi, ikili ilişkilerde kırılma noktalarından biri oldu.

2015'te Rusya'nın ABD'nin desteklediği muhaliflere karşı Şam yönetimine destek olmak için Suriye'ye müdahalesi ve 2016'da Donald Trump'ın kazandığı seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğine dair -Rusya'nın yalanladığı- iddialar, gerilimin büyümesine yol açtı.

Mart ayında Biden'ın yaptığı bir konuşmada Putin'e "katil" demesi üzerine Rusya, Washington'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Nisan ayındaki olayın sebebi ise Washington'ın, 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları, siber saldırılar ve Ukrayna ile yaşanan gerilimin bir sonucu olarak Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı aldığını açıklamasıydı. Yaptırımlar hem Rus hükümetinin ABD bankalarıyla yaptığı işlemleri içeriyor hem de başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri suçlamasıyla 32 kişiyi hedef alıyor.

Bunun üzerine Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu yaptırımlara karşılık verme kararı aldıklarını açıklamıştı. Buna göre hem ABD'li 10 diplomat sınır dışı edildi hem de ülkedeki ABD'li diplomatların bildirim yaparak görev yerlerinden 16 kilometreden uzağa seyahat etmelerine izin veren anlaşma iptal edildi. Amerikan Büyükelçi de Moskova'dan Washington'a döndü.

NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında "katil" ifadeleri hatırlatılan Biden, önce soruyu geçiştirmeye çalışsa da sonra Putin'i "Zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım" olarak niteledi, "katil" ifadesi ile ilgili olarak, "Yapmak üzere olduğumuz toplantı açısından çok da önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Uzun sürmesi beklenen görüşmede liderlerin birlikte yemek yemesi planlanmıyor. ABD'li yetkili, bu durumu "ekmeği bölüşmek yok" sözleriyle değerlendirdi. Görüşme sonrası iki lider ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

Nisan ayında Ukrayna sınırında gerilim artmıştı

Rusya, Mart ortasından başlayarak Kırım'a ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri sevkiyat yaptı.

Ukrayna ve Batılı ülkeler, Rusya'nın sevkiyatına dair uyarılarda bulunmuş ve Amerikan askeri gemilerinin Karadeniz'e yöneldiği haberleri gelmişti.

Gerilimin tırmandığı dönemde ABD Başkanı Biden, Rus mevkidaşı Putin'e telefon etti. Bu, Biden'ın göreve geldikten sonra Putin'le ikinci telefon konuşması oldu. Biden, gerilimi azaltmak üzere ikili zirve teklifinde bulunmuş ancak Rus tarafı, teklifi düşüneceklerini açıklamıştı.

Nisan sonunda, iki lider için henüz bir ikili görüşme tarihi belirlenmemişken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, haftalardır bölgede gerilimin yükselmesine neden olan Ukrayna sınırına yapılan askeri yığınağın geri çekileceğini açıkladı.

Hafta başında yapılan NATO zirvesinde ise Ukrayna'nın da ittifakın parçası olabileceğine dair açıklamalar geldi. Eski Sovyet ülkesi olan Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündeme gelmesi, Moskova'da tepkiyle karşılanıyor.

Bu konunun da Cenevre'deki görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

# ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kritik Görüşme, Cenevre

16 Haz 2021 - 16:18 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İşte Yok Olacak Ve Popülerleşecek Meslekler mask
İşte Yok Olacak Ve Popülerleşecek Meslekler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan’da mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan’da
Koronavirüs İlacından Kötü Haber! mask
Koronavirüs İlacından Kötü Haber!
IKEA’ya Rekor Ceza! mask
IKEA’ya Rekor Ceza!
NFT Çılgınlığı Hız Kesmiyor ‘İnternet’i Satışa Çıkardı! mask
NFT Çılgınlığı Hız Kesmiyor ‘İnternet’i Satışa Çıkardı!
Bir Ülkeden Daha Bitcoin Hamlesi mask
Bir Ülkeden Daha Bitcoin Hamlesi
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor İsmail, Batuhan İçin Şok Sözler! Bundan Sonra O İsim İçin Tehlike Çanları Gümbür Gümbür Çalıyor! mask
Survivor İsmail, Batuhan İçin Şok Sözler! Bundan Sonra O İsim İçin Tehlike Çanları Gümbür Gümbür Çalıyor!
Ada Masalı Hangi Adada Çekiliyor? Star Tv Dizisi Ada Masalı Nerede Çekiliyor? İzmir Sığacık neresi? mask
Ada Masalı Hangi Adada Çekiliyor? Star Tv Dizisi Ada Masalı Nerede Çekiliyor? İzmir Sığacık neresi?
Survivor’un Final Tarihi Resmen Açıklandı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Doldu, Tarihi Verdi! Milyonların İçinde Bir Burukluk Oldu! Şampiyon Kim Olacak? mask
Survivor’un Final Tarihi Resmen Açıklandı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Doldu, Tarihi Verdi! Milyonların İçinde Bir Burukluk Oldu! Şampiyon Kim Olacak?
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Survivor Aleyna Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Acun Ilıcalı TV’de Yayınlayamadı! Sadece İnternet’te Var… İşte Yeri Göğü Sallayan O İtirafı… mask
Survivor Aleyna Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Acun Ilıcalı TV’de Yayınlayamadı! Sadece İnternet’te Var… İşte Yeri Göğü Sallayan O İtirafı…
Alişan’ın Eşi Sosyal Medyayı Sallayıp Geçti! İki Fotoğrafı Yan Yana Getirip Öyle Bir Şey Yazdı Ki, Herkes Cevabını Adlı! İbrahim Tatlıses’in Oğlu Devrede! mask
Alişan’ın Eşi Sosyal Medyayı Sallayıp Geçti! İki Fotoğrafı Yan Yana Getirip Öyle Bir Şey Yazdı Ki, Herkes Cevabını Adlı! İbrahim Tatlıses’in Oğlu Devrede!

GALERİ

A101 Market’ten Efsane İndirim! Yarın A101’e Gidenin Elleri Dolu Dolu Çıkacak! Sonunda O Çok Beklenen Ürünler Geldi! “Yok Satıyor!” mask
A101 Market’ten Efsane İndirim! Yarın A101’e Gidenin Elleri Dolu Dolu Çıkacak! Sonunda O Çok Beklenen Ürünler Geldi! “Yok Satıyor!”
Defne Samyeli Siyah, Vücudunu Sımsıkı Saran Bikinisiyle Cayır Cayır Yaktı! Pembe Mayosuyla Da İç Çamaşırsız Olmanın Azizliğine Uğradı! “Defne Bu Ne Hal!” mask
Defne Samyeli Siyah, Vücudunu Sımsıkı Saran Bikinisiyle Cayır Cayır Yaktı! Pembe Mayosuyla Da İç Çamaşırsız Olmanın Azizliğine Uğradı! “Defne Bu Ne Hal!”
Survivor ve PUBG Birleşti! Acun Adaya Öyle Şeyler Getirdi ki; Yarışmacılar Donakaldı! İşte O Gelenler ve İçinden Çıkanlar… mask
Survivor ve PUBG Birleşti! Acun Adaya Öyle Şeyler Getirdi ki; Yarışmacılar Donakaldı! İşte O Gelenler ve İçinden Çıkanlar…
Yerli Elon Musk'lar Çıkabilir! Ali Kuşçu Uzay Tırı Yollara Çıkıyor! Çocuklar Uyduları Yakından Görebilecek! mask
Yerli Elon Musk'lar Çıkabilir! Ali Kuşçu Uzay Tırı Yollara Çıkıyor! Çocuklar Uyduları Yakından Görebilecek!
HIV Tedavisinde Kullanılacak! GSK Patenti Alındı, Üretim Başlıyor! mask
HIV Tedavisinde Kullanılacak! GSK Patenti Alındı, Üretim Başlıyor!
Ronaldo Elinin Tersi İle İtti! Şirket 4 Milyar Dolar Kaybetti! Yıldız Futbolcunun Kola Hareketi Olay Oldu! mask
Ronaldo Elinin Tersi İle İtti! Şirket 4 Milyar Dolar Kaybetti! Yıldız Futbolcunun Kola Hareketi Olay Oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status