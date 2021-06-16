Ünlü çift ayrıldı mı? Açıklama geldi

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağı iddia edilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşanma haberlerini doğruladı.

Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşandıklarını açıkladı.

KİMSEYLE YASAK AŞK YAŞAMADIK

Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler… Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.