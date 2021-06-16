Bizim Çocuklar, Galler’e mağlup oldu!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bizim Çocuklar, Galler'e 2-0 mağlup oldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Azerbaycan'da karşılaştığı Galler'e 2-0 mağlup olarak ikinci mağlubiyetini aldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Galler'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Connor Roberts kaydetti.
A Grubu'nda günün diğer maçında İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. İsviçre'nin bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılması durumunda, A Milli Takımımız üçüncü maçlar öncesinde turnuvaya veda edecek.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. O mücadeleye de Bakü Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.