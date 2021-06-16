Bizim Çocuklar, Galler’e mağlup oldu!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bizim Çocuklar, Galler'e 2-0 mağlup oldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Azerbaycan'da karşılaştığı Galler'e 2-0 mağlup olarak ikinci mağlubiyetini aldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Galler'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Connor Roberts kaydetti.

A Grubu'nda günün diğer maçında İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. İsviçre'nin bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılması durumunda, A Milli Takımımız üçüncü maçlar öncesinde turnuvaya veda edecek.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. O mücadeleye de Bakü Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.