Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Haz 2021 - 22:10- Magazin G: 16 Haz 2021 - 22:11

Savaş Bitti! Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil barıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki büyük kavga kısa sürdü. Dün, eski iki dostun sitem ile başlayan daha sonra ağır suçlamalara dönüşen tartışması, bugün Erbil'in özür dilemesiyle sona erdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Seda Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil " Aramıza kimse giremez, girmesin" dedi.

mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki büyük kavga kısa sürdü. Dün, eski iki dostun sitem ile başlayan daha sonra ağır suçlamalara dönüşen tartışması, bugün Erbil'in özür dilemesiyle sona erdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Seda Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil " Aramıza kimse giremez, girmesin" dedi.

İLAÇLARIN TESİRİYLE BİR YANLIŞ YAPTIM

İşte ünlü şovmenin sözleri:

Seda benim canımdır, kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz.
Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da…

Aramıza kimse giremez, girmesin ….

Seda Sayan sayfasında paylaşarak, Mehmet Ali Erbil’in zeytin dalını kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil barıştı

BENİ ARAYIP SORMADI

Erbil, Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı: Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar.

ALLAH ISLAH ETSİN

Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

SESSİZ KALDIĞIM İÇİN GEÇMİŞİM KİRLİ

Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazdı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Seda Sayan, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını silerek bu notu düştü:

BENİM ALNIM AK!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın bu iddiaları karşısında bir açıklama yaptı: Ben Mehmet Ali Erbil, hepinizin bildiği, tanıdığı…Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim.
Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler de biliyorsunuz ki 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar.

Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı… Siz de sormadınız mı 'madem böyle bir şey vardı niye sustun' diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın.

# seda sayan, Mehmet Ali Erbil

16 Haz 2021 - 22:10 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Özge Ulusoy’un son hali görenleri şaşırttı mask
Özge Ulusoy’un son hali görenleri şaşırttı
Türkiye’nin Dijital Oyuncusu Aypera, ‘Kripto’cuların Merceğinde mask
Türkiye’nin Dijital Oyuncusu Aypera, ‘Kripto’cuların Merceğinde
Şeyma Subaşı’nın sevgilisiyle ilgili flaş açıklama mask
Şeyma Subaşı’nın sevgilisiyle ilgili flaş açıklama
Soner Sarıkabadayı'nın Yeni evinin terası başına bela oldu! mask
Soner Sarıkabadayı'nın Yeni evinin terası başına bela oldu!
Bergen Filmine ‘Halis ’ Muhlis Veto mask
Bergen Filmine ‘Halis ’ Muhlis Veto
Defne Samyeli’den O Karara İtiraz! mask
Defne Samyeli’den O Karara İtiraz!
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor İsmail, Batuhan İçin Şok Sözler! Bundan Sonra O İsim İçin Tehlike Çanları Gümbür Gümbür Çalıyor! mask
Survivor İsmail, Batuhan İçin Şok Sözler! Bundan Sonra O İsim İçin Tehlike Çanları Gümbür Gümbür Çalıyor!
Survivor Aleyna Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Acun Ilıcalı TV’de Yayınlayamadı! Sadece İnternet’te Var… İşte Yeri Göğü Sallayan O İtirafı… mask
Survivor Aleyna Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Acun Ilıcalı TV’de Yayınlayamadı! Sadece İnternet’te Var… İşte Yeri Göğü Sallayan O İtirafı…
Ada Masalı Hangi Adada Çekiliyor? Star Tv Dizisi Ada Masalı Nerede Çekiliyor? İzmir Sığacık neresi? mask
Ada Masalı Hangi Adada Çekiliyor? Star Tv Dizisi Ada Masalı Nerede Çekiliyor? İzmir Sığacık neresi?
Survivor’un Final Tarihi Resmen Açıklandı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Doldu, Tarihi Verdi! Milyonların İçinde Bir Burukluk Oldu! Şampiyon Kim Olacak? mask
Survivor’un Final Tarihi Resmen Açıklandı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Doldu, Tarihi Verdi! Milyonların İçinde Bir Burukluk Oldu! Şampiyon Kim Olacak?
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Aleyna Aşk Acısına Katlanamaz Hale Geldi! Batuhan İçin Valizini Toplayıp İstanbul’a Gelecek! Canına Tak Edince Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Savaşçı Dizisinin Final Sebebi Ortaya Gün Gibi Çıktı! Kavga Ettiler Deniyordu, Gerçek Tokat Etkisi Yarattı! Meğer... mask
Savaşçı Dizisinin Final Sebebi Ortaya Gün Gibi Çıktı! Kavga Ettiler Deniyordu, Gerçek Tokat Etkisi Yarattı! Meğer...

GALERİ

Acun Medya Survivor Batuhan’ı Silip Attı! Her Şeyin Bir Kurgu Olduğu Ortaya Çıktı! Milyonlarca Kişi Survivor İzlemeyi An İtibariyle Bıraktı! Meğer… mask
Acun Medya Survivor Batuhan’ı Silip Attı! Her Şeyin Bir Kurgu Olduğu Ortaya Çıktı! Milyonlarca Kişi Survivor İzlemeyi An İtibariyle Bıraktı! Meğer…
Kırmızı Oda Dizisi Gerçek Oldu! O Oyuncunun Başına Gelenler Herkesi Şaşkına Çevirdi... Hamile Olduğu Söyleniyor! Senaryo Gerçek mi Olacak? mask
Kırmızı Oda Dizisi Gerçek Oldu! O Oyuncunun Başına Gelenler Herkesi Şaşkına Çevirdi... Hamile Olduğu Söyleniyor! Senaryo Gerçek mi Olacak?
Esra Erol'da Esra Erol Bile Buz Gibi Kaskatı Kesildi! İzleyenler Sinirden Saçını Başını Yoldu! Başka Erkeklerle Öyle Şeyler Olmuş ki; "Yazıklar Olsun" Diyenler Var! mask
Esra Erol'da Esra Erol Bile Buz Gibi Kaskatı Kesildi! İzleyenler Sinirden Saçını Başını Yoldu! Başka Erkeklerle Öyle Şeyler Olmuş ki; "Yazıklar Olsun" Diyenler Var!
Müge Anlı'da Yıllardır Böylesi Olmamıştı! Resmen Aile Faciası Yaşandı... Kızı ve Kardeşinin Yaşadıkları Tarihe Kazındı! Milyonlar İzlerken Titredi! mask
Müge Anlı'da Yıllardır Böylesi Olmamıştı! Resmen Aile Faciası Yaşandı... Kızı ve Kardeşinin Yaşadıkları Tarihe Kazındı! Milyonlar İzlerken Titredi!
Masterchef Türkiye 2021'le İlgili O Gerçek Ortaya Çıktı! Tüm Gözler Kilitlendi, Milyonlar Bunu Bekliyor! İşte Tüm Detaylarıyla Masterchef Türkiye 2021... mask
Masterchef Türkiye 2021'le İlgili O Gerçek Ortaya Çıktı! Tüm Gözler Kilitlendi, Milyonlar Bunu Bekliyor! İşte Tüm Detaylarıyla Masterchef Türkiye 2021...
Çukur Hayranları Bu Haber Karşısında Sevinçten Havalara Zıplayacak! Ekranlara Geri Dönüyor... Yamaç'tan Efsane Son Dakika Açıklaması! mask
Çukur Hayranları Bu Haber Karşısında Sevinçten Havalara Zıplayacak! Ekranlara Geri Dönüyor... Yamaç'tan Efsane Son Dakika Açıklaması!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status