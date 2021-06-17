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17 Haz 2021 - 12:59- Dünya G: 17 Haz 2021 - 13:00

Japonya’dan Olimpiyat Kararı

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Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara sayılı günler kala Japonya'dan flaş bir karar geldi.
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Japonya Başbakanı kentteki OHAL'in olimpiyatların başlamasından bir ay önce yani 20 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu. Tokyo'da bir süredir koronavirüs nedeniyle OHAL uygulanıyordu.
# japonya, Olimpiyat, koronavirüs, tokyo, Olimpiyat Oyunları

17 Haz 2021 - 12:59 - Dünya

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