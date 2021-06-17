Japonya Başbakanı kentteki OHAL'in olimpiyatların başlamasından bir ay önce yani 20 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu. Tokyo'da bir süredir koronavirüs nedeniyle OHAL uygulanıyordu.
17 Haz 2021 - 12:59- Dünya Güncelleme: 17 Haz 2021 - 13:00
Japonya’dan Olimpiyat Kararı
Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara sayılı günler kala Japonya'dan flaş bir karar geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.