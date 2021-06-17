Ankara Büyükşehir Belediyesi Ve Un Women İş Birliği İle Farkındalık Etkinliği

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Kadınlar Lokali duvarını eşitlik için boyadı. Türkiye’den Ankara’nın da aralarında bulunduğu Arnavutluk’tan Kosova’ya, Gürcistan’dan Kırgiztan’a kadar 7 ülkede eş zamanlı olarak cinsiyet eşitliğini, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ve kadın haklarını sembolize eden duvar resimleri yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kuruluşlarla da iş birliği yaparak Başkent’te toplumsal farkındalık etkinliklerine imza atıyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Şube Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte; kadınların toplumdaki gücüne, toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve kadın haklarına vurgu yapmak amacıyla Çankaya Kadınlar Lokali’ne duvar resmi yapıldı.

7 ÜLKE İLE EŞ ZAMANLI ETKİNLİK

Sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi tarafından yapılan “Nüfusun Yarısı=Gücün Yarısı” isimli duvar resminin açılışına Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, Sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi ve çok sayıda Başkentli katıldı.

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin katkılarıyla “Nesiller Boyu Eşitlik” sloganıyla düzenlenen sokak sanatı çalışmasına Ankara da destek verdi. Arnavutluk, Gürcistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova ve Türkiye’den yedi farklı sokak sanatçısı eş zamanlı olarak duvar resimleri yaptı.

NESİLLER BOYU EŞİTLİK KAMPANYASI

Yerel eşitlik eylem planı kapsamında UN Women ile ortak çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

“Kadına şiddetin ve eşitsizliğin engellenmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayın Mansur Yavaş’ın başlatmış olduğu politikaların devamı olarak son derece önemli bir hizmete daha imza atmış oldu. 21. yüzyılın en önemli hastalıklardan biri olarak kabul edilen dezavantajlı grupların bulunması tüm insanlığı olduğu gibi ülkemizi de üzmektedir.”

Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Duvar resimleri çalışmalarımız, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak nesiller boyu eşitlik kampanyamızın bir parçası. Biz eşitliğe ulaşmak için bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm yöntemleri kullanıyoruz. Bunu sanatla, sporla, yerel yönetimlerle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz, bizim hem stratejik bir ortağımız hem de eşitliğe inanmışlığıyla bu kentte yaşayan kadınlar için büyük bir umut. Bu etkinlikle bu umudu biraz renklendirdik. Sanatçımızın yaptığı resmin arkasında dikkat ettiyseniz dilek çaputları var. Anadolu’da kadınların kendileri için güzel bir dilek dileme yöntemi bu.’’

Sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi de yaptığı duvar resmini, “Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve nesiller boyu sürdürülebilir eşitlik için güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Umarım bu resmi gören kadınlar cesaret alırlar” sözleriyle tanımladı.