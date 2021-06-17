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17 Haz 2021 - 13:50- Belediyeler G: 17 Haz 2021 - 13:51

Sincan Belediyesi Çalışanları Mesleki Yeterlilik Belgelerini Aldı

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Sincan Belediyesi vatandaşlara daha kaliteli ve nitelikli hizmet vermek için personelin eğitimine büyük önem veriyor.

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Sahada; riskli ve tehlikeli işlerde çalışan personel gerekli eğitim ve sınav sonucunda  “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazandı. 518 personele mesleki yeterlilik belgeleri törenle verildi.

Sincan Belediyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumutarafından düzenlenen eğitim uygulamasında, riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan 572 belediye personeli önce teorik eğitimini tamamladı. Ardından belediye çalışanları sözlü ve yazılı sınavın ardından uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazandı. Mesleki yeterlilik imtihanını geçen 518 belediye personeline belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Sinkent LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Recep Sivri, MesYet Genel Müdürü Gökhan Şimşek ve birim müdürleri katıldı.

Başkan Ercan yaptığı konuşmada, “Sincan Belediyesi olarak işçilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamak bizim en temel prensibimizdir. Çalışma arkadaşlarımızın mesleklerini icra ederken gerek güvenlikleri, gerekse yeterlilikleri için eğitim almalarına azami özen gösteriyoruz. Mesleki yeterlilik belgesi alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepimiz Sincan için çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından personellere belgeleri takdim edildi.

 

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17 Haz 2021 - 13:50 - Belediyeler

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