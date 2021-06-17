17 Haz 2021 - 14:11- Dünya

Türk F-16’ları ABD Uçaklarına Havada Yakıt İkmali yaptı

ABD Avrupa Komutanlığının talebi üzerine Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat edildi. Aynı zamanda KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteği sağlandı.