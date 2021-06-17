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17 Haz 2021 - 14:14- Dünya G: 17 Haz 2021 - 14:15

Ülkede Vaka Sayısı 4 Ayın En Yüksek Seviyesinde

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Birleşik Krallık’ta, geçtiğimiz gün 9 bin 55 koronavirüs vakası görülürken Şubat ayından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
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Dünyada koronavirüs aşılamasına ilk başlayan ülke olan Birleşik Krallık’ta Mart ayının sonundan itibaren vaka sayılarında büyük düşüşler kaydedilmiş, 1700’lü rakamlar görülmüştü.

İlk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantının ülkede etkili olmasıyla birlikte vaka sayılarında artış görülen Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Bölgedeki dört ülkede (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) 9 bin 55 vaka kaydedilirken, dokuz kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir önceki gün 7 bin 673 vaka görülen Britanya’da, 24 saat içerisinde yüzde 18 artış kaydedilirken can kaybının ise bir kişi düştüğü bildirildi.

Kaydedilen vaka sayısının 25 Şubat’ta görülen 9 bin 985’in ardından en yüksek sayı olduğu belirtildi.
# Birleşik Krallık, koronavirüs, koronavirüs vakası

17 Haz 2021 - 14:14 - Dünya

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