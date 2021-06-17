Ülkede Vaka Sayısı 4 Ayın En Yüksek Seviyesinde

Dünyada koronavirüs aşılamasına ilk başlayan ülke olan Birleşik Krallık’ta Mart ayının sonundan itibaren vaka sayılarında büyük düşüşler kaydedilmiş, 1700’lü rakamlar görülmüştü.
İlk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantının ülkede etkili olmasıyla birlikte vaka sayılarında artış görülen Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Bölgedeki dört ülkede (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) 9 bin 55 vaka kaydedilirken, dokuz kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Bir önceki gün 7 bin 673 vaka görülen Britanya’da, 24 saat içerisinde yüzde 18 artış kaydedilirken can kaybının ise bir kişi düştüğü bildirildi.
Kaydedilen vaka sayısının 25 Şubat’ta görülen 9 bin 985’in ardından en yüksek sayı olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.