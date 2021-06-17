Seda Sayan’dan Mehmet Ali Erbil açıklaması Şaşırttı!

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya attığı iddiayla ilgili yeni bir açıklama yaparak, "Olay tecavüz değil, aldatma" dedi. Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'in ağır suçlamalara dönüşen tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Daha önce Erbil'in, evinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Seda Sayan, öfkeyle yanlış bir açıklama yaptığını söyledi:"Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı, tecavüz diye yanlış dile getirdim. Kamuoyunun bilgisine … İftira değil yanlış açıklama oldu."
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.