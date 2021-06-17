MEB’den önemli karne açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak" denildi. Karneler yarından itibaren erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okullarda verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacağı kaydedildi. Bakanlık ayrıca, talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.