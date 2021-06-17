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17 Haz 2021 - 22:39- Siyaset G: 17 Haz 2021 - 22:40

Bahçeli’den HDP’ye saldırıyla ilgili açıklama! Kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir...

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den HDP İzmir il binasında gerçekleştiren saldırıya ilişkin açıklama:"HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir" "İnanıyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerim, oynanan oyuna ve kurulan tuzağa düşmeyeceklerdir"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplumsal huzur ve iç barış ortamını sabote etmek isteyen karanlık emellerin, bu defa İzmir'de sahneye çıktığını belirterek, Türkiye'nin karışmasını, etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak, fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonların devreye alındığına işaret etti.

Suçluların menfur eliyle, sokakların melun izbeliğinde, hıyanet ve husumet arayışına çıkan mihrakların, bugün İzmir'de ateşle oynamaya kalkıştığını ifade eden MHP Lideri Bahçeli, "Bu haliyle, HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı, kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir." değerlendirmesini yaptı.

Devlet Bahçeli, bu vahim olayın içyüzünün mutlaka deşifre edilmesi, önü ve arkasının aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplumsal huzur ve iç barış ortamımızı sabote etmek isteyen karanlık emeller bu defa İzmir’de sahneye çıkmıştır. Türkiye’nin karışmasını; etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devreye alınmıştır.

Suçluların menfur eliyle, sokakların melun izbeliğinde hıyanet ve husumet arayışına çıkan mihraklar bugün İzmir’de ateşle oynamaya kalkışmışlardır. Bu haliyle HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir.

Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatılmalıdır. HDP’li yöneticilerin, Halk Tv’nin program akışını planlayan ve tahrikleri canlı tutan kişilerin sahip oldukları bilgi, belge ve bulguları derhal adli ve emniyet birimlerine ulaştırmaları şarttır.

Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve ilişki ağları hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır.

Bundan sonraki soruşturma ve kovuşturma safhalarının her aşamasına özel izin alarak katılmalarını beklediğimiz HDP’li ve CHP’li yöneticiler, konuyu istismar eden gazeteci ve televizyoncular ne biliyorlarsa anlatmalı ve gerçeğin ortaya çıkışına sonuna kadar hizmet etmelidir.

Hasbelkader veya planlı bir senaryonun çerçevesinde bozkurt işareti yaparak sosyal medyadan yayımlayan bir cani üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’ni suçlamaya, töhmet altında bırakmaya, hatta yargısız infaz etmeye hiç kimsenin harcı olmadığı gibi hakkı da, haddi de yoktur.

Katilin daha önceden çektirdiği fotoğraflarının birden bire nasıl tedavüle sokulduğu, buna kimlerin önayak olduğu, meselenin hangi odaklar vasıtasıyla Türk-Kürt ihtilafına taşınmak istendiği adaletin başlıca konusu olmalıdır.

İnanıyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerim oynanan oyuna ve kurulan tuzağa düşmeyeceklerdir.

MHP’yi sokağa çekmeye çalışanlar, kavgayla ve kaotik hadiselerle muhataplık kurmasına çabalayanlar asla başarılı olamayacak Türkiye düşmanlarıdır. Bozkurt yapan ellerin temiz, kalplerin de vatan ve millet aşkıyla çarpması fikri ve siyasi namusumuzun gereğidir.

Bugünkü hassas ortamda herkesin duyarlı ve düşünceli hareket etmesi özellikle temennimdir. Sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış kirli şahsı gerekçe gösterip Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i ithama tevessül etmek milli birlik ve kardeşliğe tehlikeli şekilde tahammülsüzlüktür.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin şerefli mücadelesi; hukuk, demokrasi ve siyasi ilkeleriyle sınırlıdır. Bunun dışında hiçbir alan, saha ve zeminde davamızın ve dava arkadaşlarımızın anılması, bulunması, herhangi bir çatışmanın faili olması ihtimalen bile olsa söz konusu değildir.

HDP binasına saldırı emri verenler, kapalı devre faaliyet içinde olanlar, alacakaranlık ortamdan nemalananlar, el ovuşturanlar, eylemin rotasını çizenler, kamçılanan toplumsal gerginliği kırılma noktasına kadar bükmeyi amaçlayanlar tespit, teşhir ve tecziye edilmelidir.

Türkiye sokakta bulunmamıştır, sokak aralarında cirit atan casus ve hainlere teslim edilmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi buna yeminlidir."

# devlet bahçeli, hdp, hdp saldırısı, mhp ankara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

17 Haz 2021 - 22:39 - Siyaset

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