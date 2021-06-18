Ülkede Delta Varyantı Kabusu!

Diğer Covid-19 varyantlarına göre daha bulaşıcı olan delta varyantı İngiltere'deki endişeyi tetikledi.

Açıklanan son rakamlara göre Covid-19 vakalarının sayısı yedi gün içinde 33.630'dan 75.953'e yükseldi ve genel koronavirüs enfeksiyonları şu anda Birleşik Krallık'ta Şubat ortasından bu yana en yüksek seviyelerinde.

Öte yandan hastaneye yatan vakaların sadece 527'si aşısız. Çift doz aşı yapılanların yüzde 90'ında koruma sağlandığı belirlendi.

İngiltere Sağlık Bakanı Jenny Harries yeni Delta varyantı vakalarının çoğunun aşılanmamış genç insanlarda tespit edildiğini söyledi.