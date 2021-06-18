Dünyanın En Ünlü Aslanı Hayatını Kaybetti

Scarface, 2012'de sürüsünü korumak isterken vurulmuş ve ona adını veren sağ gözündeki yarayı almıştı.

Kenya'nın Maasai Mara Av Hayvanları Koruma Alanı’ndan yetkililer,sağ gözünün üzerindeki bir yara izinden adını alan 14 yaşındaki aslanın Cuma günü saat 13.00 sıralarında huzur içinde öldüğünü açıkladı.

Kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 13.00'de Scarface son nefesini verdi. Araçlardan ve sırtlanlardan rahatsız olmadan huzur içinde öldü. Olay yerindeki ve yanındaki tek araç bizdik, ona her türlü rahatlığı sağladık. İkonik aslanlarımızdan birini daha kaybettik. Anısının sonsuza kadar sürmesi dileğiyle” denildi.

Scarface, 2012'de sürüsünü korumak isterken Masai kabilesi mensubu biri tarafından vurulmuş, sağ gözündeki yarayı da o şekilde almıştı.

Aslanların esaret altında daha uzun yaşadığı bilinmesine rağmen, vahşi doğada ortalama ömrü 10-15 yıl civarında. Korumacılar, Scarface'in çeşitli yaralanmalara maruz kalmasına rağmen, onun doğal nedenlerden ölene kadar nispeten sağlıklı göründüğünü söyledi.