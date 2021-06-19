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19 Haz 2021 - 13:26- Magazin G: 19 Haz 2021 - 13:27

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i ve Tekin’i veda etti! Yüsra Geyik Kimdir?

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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ile kardeşi Tekin karakterine hayat veren Onur Bay, sezon finalinde kadrodan ayrıldı.
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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ile kardeşi Tekin karakterine hayat veren Onur Bay, sezon finalinde kadrodan ayrıldı.

İş gereği Almanya'ya giderek ekibe veda eden Yüsra Geyik, duygularını Instagram sayfasında tkipçileri ile paylaştı.

"Sevgili ailem, Mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim( ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- “yaşar” olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum.. yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hak ettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi. En iyisi oluruz birbirimizin gözünde. En çokta biz acıtabiliriz birbirimizin canını. Ama hep, o “can” da baki kalırız.
Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum. Gülerken ağlamalarımız hediyesi, cebimde :)

Teşekkür, içimdeki minnettarlığı karşılar halde değil. Siz beni hissedersiniz yanınızda, yörenizde.. öyle bir his. Ben sizi hep gönlümde taşırım, öyle bir his. Sizi çok seviyorum. Allah hepimizin yolunu, bahtını açık etsin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim."

"Kalbimde her zaman beni gülümseten anılarımız olacak"

Onur Bay da sayfasında duygusal bir yazı kaleme aldı: "Müthiş bir heyecanla adım attığım bu hikayenin bugün benim için son günü. Anlatılması güç bazı şeyler vardır. Benim hayatımın en güzel, en özel hikayesi…
9 yaşında her şeyden bihaber çıktığım bu yolculukta; en başta kendimi bulduğum, öğrendiğim, tarif edilemez duygular yaşadığım, üzüldüğüm, deli gibi mutlu olduğum, ama yaşadığım her saniyenin tadını çıkardığım ve hayata dair bir çok şey öğrendiğim bu hikayenin sonuna gelmiş bulunuyorum.

Ben çok şanslıyım. Dostluğunuza sahip olduğum için, anlatacak müthiş bir hikayem olduğu için çok mutlu ve çok gururluyum. Bu fotoğrafta olmayan bu projeye emek vermiş herkese, hocalarıma, ekip arkadaşlarıma, oyuncu arkadaşlarıma, bu hikayenin yaratıcılarına, bütün Arka Sokaklar ailesine teşekkürü borç bilirim.

Şimdi yeni hikayeler yaşamanın, yeni yollara çıkmanın heyecanını yaşarken; kalbimde, aklımda her zaman beni gülümseten, bana şanslı olduğumu hissettiren anılarımız olacak. Hayatımı güzelleştirdiğiniz için hepinize kalpten teşekkür ediyorum .Çok özelsiniz. Eyvallah."

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19 Haz 2021 - 13:26 - Magazin

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