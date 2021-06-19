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19 Haz 2021 - 21:17- Yeme & İçme G: 19 Haz 2021 - 21:18

Karpuzla ilgili flaş uyarı!

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Karpuzun içindeki çatlakların 'çok büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği' ileri sürülüyor ve 'forchlorfenuron' adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın özelliklerine dikkat çekiliyor.
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Karpuzun içindeki çatlakların 'çok büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği' ileri sürülüyor ve 'forchlorfenuron' adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın özelliklerine dikkat çekiliyor. Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvesi olan karpuzla ilgili bazı sivil kuruluşlar, uyarılarda bulunuyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre 'karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.' Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Forchlorfenuron, ABD gibi bazı ülkelerde kullanımı resmi dairelerce onaylanmış, birkaç hormon maddesinden birisi.

Bazı sağlıkçılar ve çevreciler, bu kimyasalın vücuda girmesi sonucunda kanseri tetikleyebileceğini söylemekte. Oysa ABD Gıda Dairesi bunun aksini iddia ederek, yapılan çalışmalarda insanlar ve hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etki görülmediğini belirtiyor.

Türkiye’nin karpuz üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Mersin’de ürünün olgunlaşmadan yapılan hasadı üreticinin tepkisine neden oldu. 10-15 gün önce hasadı yapılan karpuzların büyük kısmının ham çıkması nedeniyle yetişen karpuzlar gerçek değerini bulamadı.

Resmi makamların raporlarına rağmen sivil kuruluşların iddiaları devam ediyor. İddialara göre, forchlorfenuron isimli büyüme hormonu kanseri tetiklemesinin yanı sıra bir nörotoksin olarak da tehlike arz ediyor.
Bu yöntemler, hormon karşıtı aktivistler tarafından ortaya konmuş. Hormon karşıtlarının dikkat çektiği en önemli belirti meyvenin yapısında meydana gelen çatlaklar.

Forchlorfenuron büyümeyi hızlandırdığı için, hızlandırılmış büyüme sonrasında bu çatlaklar belirgin olarak görülüyor. Forchlorfenuron kullanılan meyveler doğalları gibi, hatta bazen doğallarından daha fazla canlı ve olgun görünebiliyor.

Kullanılan hormon karpuzu zamanından önce olgunlaştırdığı için bu durum meyvedeki su oranını da etkiliyor. Meyve, olması gerektiği zamandan önce olgunlaştığı için bünyesinde yeteri kadar sıvı barındıramıyor.

Forchlorfenuron hormonu meyveyi o kadar çabuk olgunlaştırıyor ki, karpuzun kırmızı rengi tam olarak oluşamıyor. Canlı ve parlak görünen kabuğun altından çıkan beyaza çalan kırmızı, büyüme hormonunun belirtilerinden.

Hormonun sonucu olarak vaktinden önce olgunlaşan karpuzun çekirdekleri siyah renkten çok uzak. Hormonlu karpuzlarda, siyah ve kalın çekirdekler yerine beyaz ve ince çekirdekler görülüyor. Ancak bu beyaz çekirdek özelliği sadece normal karpuz için geçerli. Bunun beyaz çekirdekli karpuz cinsiyle karıştırılmaması gerekiyor.

# KARPUZ

19 Haz 2021 - 21:17 - Yeme & İçme

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