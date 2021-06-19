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19 Haz 2021 - 21:21- Magazin G: 19 Haz 2021 - 21:22

Kaan Yıldırım’dan Hadise açıklaması! Kaan Yıldırım Kimdir?

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Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrıldıktan sonra haklarında çıkan haberlere açıklık getirdi.

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Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrıldıktan sonra haklarında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Uzun zamandır Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la yaşadığı büyük aşk sona erdi ama dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Kimileri Hadise'nin yeni şarkısının reklamını yapmak için bu yola başvurduğunu söylese de bu ayrılıkta Yıldırım'ın ailesinin de baskı yaptığı konuşulmuştu. Önceki gün ise bir magazin programında yer alan iddiaya göre bu ilişkinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş vardı. İddialara göre Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş'i aradı. Gündeş'in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı.

Kaan Yıldırım, gündeme bomba gibi düşen bu iddiayı yalanladı.

"SEVGİ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK"

Ünlü oyuncu, "Benim 3'üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.

# Kaan Yıldırım Kimdir?

19 Haz 2021 - 21:21 - Magazin

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