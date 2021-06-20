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20 Haz 2021 - 10:41- Ekonomi G: 20 Haz 2021 - 10:42

Altındaki düşüşün sebebi belli oldu

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Ons altın 1 Haziran-18 Haziran tarihleri arasında yüzde 6.7 değer kaybetti. Gram altındaki düşüş ise yüzde 4.37 oldu.
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Ons altın 1 Haziran-18 Haziran tarihleri arasında yüzde 6.7 değer kaybetti. Gram altındaki düşüş ise yüzde 4.37 oldu. Altının onsu 1.764 dolara geriledi. Ancak altına ilişkin beklenti sürüyor. Bu beklentileri koruyanlardan biri de Commerzbank. Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle; Kurum hedef fiyat önerisinde değişikliğe gitmedi. Şimdilik altında pozitif görüşünü sürdürüyor. 2021 sonunda 2.000 dolar/ons fiyat önerisinde bulunuyor.

Bununla birlikte yılın üçüncü çeyreği için beklentisini 1.900 dolar/onstan 1.850 dolar/onsa revize etti. Ons altın 1 Haziran-18 Haziran tarihleri arasında yüzde 6.7 değer kaybetti. Gram altındaki düşüş ise yüzde 4.37 oldu. Gram altın dolarla fiyatlandığı için düşüş daha sınırlı oldu.

Altına yönelik arz ve talep dengesi fiyatı etkiliyor. Çıkarılan altın miktarı sınırlı düzeyde. Talep yoğunlaştığında arz kısmının sınırlı kalması sebebiyle fiyat yükselebiliyor. Enflasyondaki artış paranın alım gücünü erittiğinden güvenli liman olarak altına yönelim güçlenirken altının değerini artırır.

Faiz oranının düşük kalması altına yönelimi güçlendirirken beraberinde fiyat artışını getiriyor. Ülkelerin altın rezervi tutması altın fiyatlarına olumlu yansıyor. Beklenmedik doğal afetler, ekonomik hareketlilikler altına yönelimi güçlendirir.

JPMorgan, TCMB para politikası kararlarını değerlendirdiği raporunda, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Mobilitede hızlı toparlanmayı ve COVID-19’a karşı aşılamanın hızlanmasını dikkate alan JPMorgan, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 6.1’den yüzde 6.8’e çıkardı.

TCMB’nin beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 19’da tuttuğuna işaret eden JPMorgan, ana politika yönlendirmesine ilişkin cümlelerin önceki PPK toplantısına göre değişmeden kaldığına dikkat çekti.

JPMorgan, güçlü yurt içi talep, yükselen maliyetlerin yol açtığı fiyat baskıları ve zayıf politika kredibilitesinin sıkı politikanın devam ettirilmesini desteklediğini vurguladı. Piyasalar olası FED faiz artışını, küresel bazda kırılganlıkları ve emtia rallisinin tersine dönme ihtimalini fiyatlıyor. En fazla etkilenenler borsa ve emtialar. Dolar kuru 8.73 TL’ye çıktı. Altının onsu 1.764 dolar

Yurtdışı ve yurtiçinde artan riskler piyasalarda sert dalgalanmaların yaşanmasına yol açıyor. BIST 100 Endeksi, içerisinde sıkıştığı bandı aşağı kırdı.

# altın, altın neden düştü, altın yükselecek mi, ekonomi haberi

20 Haz 2021 - 10:41 - Ekonomi

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