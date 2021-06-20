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20 Haz 2021 - 10:42- Ekonomi G: 20 Haz 2021 - 10:43

Turizmde Rus turist sevinci

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Türkiye turizminin uzun süredir beklediği ‘Rus’ turist kararı nihayet açıklandı. Önceki gün Antalya’ya güvenli turizm uygulamalarını incelemeye gelen Rus heyet ülkelerine dönmeden, Rusya’dan Türkiye’ye olacak uçuşların 22 Haziran’da başlayacağı açıklandı. Türkiye’deki turizmciler de bu yıl Rusya’dan 1 milyon turist beklediklerini söyledi.

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Türkiye turizminin uzun süredir beklediği ‘Rus’ turist kararı nihayet açıklandı. Önceki gün Antalya’ya güvenli turizm uygulamalarını incelemeye gelen Rus heyet ülkelerine dönmeden, Rusya’dan Türkiye’ye olacak uçuşların 22 Haziran’da başlayacağı açıklandı. Türkiye’deki turizmciler de bu yıl Rusya’dan 1 milyon turist beklediklerini söyledi.

Turizimcilerin Rusya’dan beklediği müjdeli haber geldi. Güvenli turizm modelini incelemek için Antalya’ya gelen heyet henüz Moskova’ya dönmeden Rusya beklenen kararı aldı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlatılacağını duyurdu. Rusya’nın aldığı hızlı karara sevinen turizmciler, sırada İskandinav, Hollanda, Belçika ve İngiliz pazarlarının olduğunu belirtti.

ONLINE RAPOR

Hürriyet'in haberine göre, Rus heyetin konakladığı Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, hazırlayacakları rapor için karar toplantılarını Antalya’da gerçekleştirdiğini belirtirken, “Heyet Rusya’dan geldiğinde hiç dinlenmeden otellerde incelemeye başladı. Türk yetkililerin eşlik ettiği programları çok yoğundu” dedi.

Rus pazarının açılmasının turizme etkisinin çok büyük olacağını belirten Kızıldağ, “Önümüzdeki dönemde Rusya kaynaklı 1 milyona yakın rezervasyon alacağımızı düşünüyorum. Heyet Antalya’da kurduğumuz sistemi gezip gördü. Biz zaten iki yıldır bu sistemin içindeyiz. Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından haftanın 5 günü denetleniyoruz" açıkalmasını yaptı.

Şu anda Rus pazarının da açılmasıyla ciddi bir turizm hareketinin başlayacağını öngörüldüğünü belirten Yağcı, "Bu uygulamaları ne kadar disiplinli yaptığımızı bizler biliyoruz. Onlar da hem otelleri hem de hastanelerdeki sağlık altyapısını gezip yerinde gördüler. Rusya’nın 21 Haziran’dan önce bu konudaki kararını açıklaması bekleniyordu. Hızlı bir süreç yaşandı. Aslında bu bir takım çalışması ve hepimizin ortak başarısı" dedi.

"ÇOK HASSAS DAVRANIYORUZ"

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut izlenimlerini şöyle anlattı: "Misafirlerin çoğu da aynı bilinçte hareket ediyor. Heyet gezdiği tesislerde bunu gördü. Onlarla iletişim halindeyken bu kararın alınacağını anlamıştık. Hedef İskandinav pazarı, Hollanda, Belçika ve İngiliz pazarı. Bu ülkelerden de gözlemci heyetler gelip bizim sistemimizi görebilirler. Biz turizmciler olarak pandemi kurallarına eksiksiz biçimde riayet ediyoruz. Bunun sonucu olarak da şu anda olumlu bir süreç işliyor.”

# yaz, turizzim, rusya

20 Haz 2021 - 10:42 - Ekonomi

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