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20 Haz 2021 - 16:24- Ekonomi G: 20 Haz 2021 - 16:25

Ankara gayrimenkul sektöründe doğru fiyat öne çıkıyor

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Ankara’da sıfır konut satışlarında yaşanan durağanlık konusunda ekonomist Prof Dr Ahmet Yılmaz’ın yaptığı analizi ilginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz Ankara gayrimenkul sektöründe doğru fiyat öne çıkıyor
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Ankara’da sıfır konut satışlarında yaşanan durağanlık konusunda ekonomist Prof Dr Ahmet Yılmaz’ın yaptığı analizi ilginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz Ankara gayrimenkul sektöründe doğru fiyat öne çıkıyor

Gayrimenkul satışında ileri düzeyde pazarlama yapılmalı. Pandemiyle birlikte her şeyin değiştiği hayatımızda gayrimenkullerin finansmana dönüşme sürecinin de değiştiğini öne süren ekonomist Prof Dr Ahmet Yılmaz, ‘tüketiciler satın alma motivasyonları fiyatı doğru ve özellikleri olan gayrimenkullere yöneldi’ tespitinde bulundu

Konut kredi faizlerinin yükselmesiyle Ankara’da birinci el konut satışlarında durağanlığın sürdüğünü söyleyen Ekonomist Prof Dr Ahmet Yılmaz, ‘tüketiciler gayrimenkul almak için ihtiyaçlarını ve bütçelerini belirliyor. Gayrimenkul ekonomide önemli bir finansal değişim aracı olduğu için tüketiciler çok yönlü araştırma yapıyorlar. İlan siteleri artık belirleyici olmaktan çıktı’ şeklinde değerlendirmelerde bulundu

Konut kredi faizlerinin yükselmesinden sonra sıfır konut satışlarındaki suni alımların durduğuna işaret eden Yılmaz, inşaat firmalarına ve gayrimenkulünü satmak isteyen mülk sahiplerine yönelik şu önerilerde bulundu;

Gayrimenkulünü satmak isteyen inşaat firmaları ve mülk sahipleri ilanı girip brandayı asıp müşteri adaylarının aramasına yönelik satış yapmayı umuyorlar. Bu yöntemin günümüzde yeterinde sonuç vermediği ortada.

TÜİK verilerine göre Ankara’da görünen o ki; tüketicilerin konut alma iştahı geçtiğimiz yıla göre azalmış durumda. Satış ofisleri açıp yoldan geçenlere konut satılamayacağı çağımızda tüketicileri kararlı alıcı haline getirmek için klasik satış pazarlama yöntemlerinin ötesine geçilmeli

 Gayrimenkulde doğru fiyat ve ileri düzeyde pazarlama inşaat firmalarının ve emlak satış sektörünün temel çıkış stratejisi olmalı. Dolayısıyla inşaat firmaları ve mülk sahipleri gayrimenkullerini kısa sürede gerçek alıcılara doğrudan ulaştırmak için klasik yöntemlerin dışına çıkıp değer artırıcı ve kararlı alıcı kitlesi oluşturucu advetorial Gayrimenkul PR pazarlama yöntemini kullanabilirler. Gayrimenkul ekonomide önemli bir finansal değişim aracıdır ve gayrimenkul ekonomisini bilen kuruluşlar tarafından doğru yönetilmektedir

# Ankara gayrimenkul, Prof Dr Ahmet Yılmaz, Ekonomist, Konut kredi faizleri

20 Haz 2021 - 16:24 - Ekonomi

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