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21 Haz 2021 - 10:04- Sağlık G: 21 Haz 2021 - 10:05

Çocuğunuz Horluyorsa Mutlaka Bir Uzmana Başvurmalısınız…

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Tüm günü yorgun geçirdiyseniz, akşam eve gelip güzel bir uyku çekme hayali bile sizi motive edebilir.
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Uyku en temel dinlenme araçlarından biridir. İyi bir dinlenme aracı olmasının yanı sıra sağlığımız açısında da kaliteli bir uykunun önemi büyüktür. Özellikle de konu çocuklar ise… Gelişim çağındaki çocukların, bu süreci en iyi şekilde tamamlayabilmesi için doğru ve kaliteli uyku olmazsa olmazdır.

Ancak çocuğunuz geceleri boğulurcasına nefessiz kalıyorsa, ağızdan nefes alıyor ve sürekli ağız kuruluğundan şikayet ediyorsa dikkat edilmelidir. En önemlisi de yeteri kadar uyumuş olmasına rağmen yorgun uyanıyorsa bunun sebebi uyku apnesi olabilir.

Avrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, çocuklarda ciddi problemleri neden olabilen uyku apnesi hakkında merak edilenleri açıkladı.

Her soluk durması uyku apnesini işaret etmez

Solunumun uyku sırasında ani bir şekilde durması uyku apnesi olarak adlandırılır. Solunum bozukluğundan bahsedebilmek için solunum durmasının en az 10 saniye olması gerekmektedir. Çocuklarda daha çok okul öncesi dönemde görülmektedir. Farkına varılmadığı durumlarda; fiziksel ve zihinsel gelişmede gerilik, okulda başarısızlık gibi durumlarla karşılaşılabilir. Hastalığın farklı tipleri olmakla beraber belirtileri de farklılık göstermektedir. 

Obstrüktif(Tıkayıcı) Uyku Apnesi: En yaygın görülen apne tipidir ve üst solunum yollarında tıkanıklığa yol açan faktörler nedeniyle ortaya çıkar. Özellikle aşırı kilolu olan çocuklarda ve erişkin bireylerde görülme sıklığı fazladır.

Santral Uyku Apnesi: Nadir görülen bir problem olmakla beraber solunum merkezinden kaynaklanan solunum dürtüsünün kaybolması ya da azalması sonucunda uykuda solunumun durmasıdır. Kalp rahatsızlığı bulunan ve beyin felci geçirmiş hastalarda görülme oranı oldukça fazladır.

Mikst Uyku Apnesi: Kişide hem obstrüktif hem de santral uyku apnesinin birlikte görüldüğü hastalık tipidir.

Şişman çocuklar risk altında!

Gelişme geriliği olan, şişman, kalp problemi bulunan ve yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda uyku apnesi riski diğer çocuklara oranla daha yüksektir. Uykuda sürekli horlayan her çocuk uzman hekim tarafından detaylı muayene edilmelidir. Özellikle söz konusu problemin giderilmesi için bademcik ve geniz eti ameliyatı çocuğun sağlığı ve gelişimi için yarar sağlayacaktır. Belirtiler şu şekildedir:

Çocuk yeteri kadar uyumuş olsa da uyandığı zaman kendisini yorgun ve uykulu hisseder, Ağız kuruluğu ve baş ağrısı şikayetleri olabilir, Sürekli ağızdan nefes alan çocuklarda dişlerin çürümesi, ağız kokusu, yutma bozuklukları gibi sorunlar ortaya çıkabilir, Dikkat eksikliği ve unutkanlık gibi problemlerle beraber okul başarısında düşüş, sinirlilik, ani duygu değişimleri görülebilir.

Uyku takibi ile teşhis edilebilir…

Çocuklarda uyku apnesi probleminin olup olmaması durumu ebeveynlerin ya da yakınlarının uyku sırasında takibi ile anlaşılır. Belirtileri fark eden ailelerin mutlaka bir uzmana başvurmaları ve sebebin ne olduğunu ortaya koymaları gerekmektedir. Özellikle horlayan çocukların tarama testlerinden geçirilmesi gerekirse de uyku merkezinde inceleme yapılması hastalığın teşhisi için oldukça önemlidir.

Tedavi yöntemi değişkenlik gösterebilir

Çocuklarda uyku apnesinin teşhisi konulduktan sonra apne tipine uygun bir tedavi planı yapılmalıdır. Çocukta burun, geniz, boğaz enfeksiyonu ya da alerjik bir durum söz konusu ise ilaç tedavisi uygulanır. Özellikle de şişmanlık uyku apnesinin temel nedenleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla kilo problemi bulunan çocuklarda öncelikle kilo sorununun çözümü için bir yönteme başvurulur. Bademcik ya da geniz eti gibi problemlerde ise ameliyat en etkili yöntemdir. Eğer bademcikte iltihaplı bir büyüme söz konusu ise lazer yöntemi ile küçültmek de bir başka çözüm yoludur. Çocuk ameliyatlarında genelde çocukların korku duymaması ve müdahale esnasında herhangi bir şey hissetmemesi için işlem genel anestezi yapılarak gerçekleştirilir ve tedavi yüksek oranda başarı ile sonuçlanır.

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21 Haz 2021 - 10:04 - Sağlık

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