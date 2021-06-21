Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Haz 2021 - 10:19- Dünya G: 21 Haz 2021 - 10:20

Kripto Para Madenciliğine Bir Yasak Daha

ABONE OL Google News Sayfamız

Kripto para konusunda sert tedbirleri devreye alan Çin'de yeni bir gelişme daha yaşandı.

mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı.

Kripto paralara karşı sert tutum içinde bulunan Çin, madenciliğini de önlemek için hamlelerini sürdürüyor. Çin'in Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı. Eyalet yetkilileri kripto para projelerinin kapatılması emrini verdi.

EN BÜYÜK İKİNCİ BÜYÜK MADENCİLİK BÖLGESİ

Sichuan, Çin'de en çok kripto para madenciliği yapılan ikinci bölge olarak biliniyor. Eyalette 26 adet kripto para madencisi bulunuyor.

BITCOIN ÜRETİMİNİN YARISINI YAPIYORLAR

Çin'de bulunan kripto para madencileri global Bitcoin üretiminin yarısından fazlasını yapıyorlar. Çin Devlet Konseyi ise aldığı kararla Bitcoin madenciliği ve ticaretine yasak getirmişti.
# kripto para, Kripto para madenciliği, Kripto para konusunda sert tedbirler, çin, Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı, Sichuan eyaleti, Bitcoin üretimi, Bitcoin, Ethereum

21 Haz 2021 - 10:19 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yunanistan’da 3,9 büyüklüğünde deprem! mask
Yunanistan’da 3,9 büyüklüğünde deprem!
AB’den Seyahat Kısıtlamasıyla İlgili Flaş Açıklama mask
AB’den Seyahat Kısıtlamasıyla İlgili Flaş Açıklama
Dünyanın En Ünlü Aslanı Hayatını Kaybetti mask
Dünyanın En Ünlü Aslanı Hayatını Kaybetti
Tarih Verildi: Rusya, Türkiye Uçuşlarına Başlayabilir mask
Tarih Verildi: Rusya, Türkiye Uçuşlarına Başlayabilir
Hasta Edebilecek Onlarca Virüse Sahipler mask
Hasta Edebilecek Onlarca Virüse Sahipler
Uğur Şahin’den Endişelendiren Koronavirüs Uyarısı mask
Uğur Şahin’den Endişelendiren Koronavirüs Uyarısı
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yarışması Dibe Battı! Acun Ilıcalı Şimdi “Ne Yapacak” Finale Beş Gün Kala Yaşanan O Olay Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışması Dibe Battı! Acun Ilıcalı Şimdi “Ne Yapacak” Finale Beş Gün Kala Yaşanan O Olay Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Kerem Bürsin Baba Oluyor! Hande Erçel Müjdeyi Duyurdu, Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun! Yıllardır Bekleniyordu, Meğer İkili… mask
Kerem Bürsin Baba Oluyor! Hande Erçel Müjdeyi Duyurdu, Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun! Yıllardır Bekleniyordu, Meğer İkili…
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Sızdırıldı! Ne İbrahim Çelikkol, Ne Tolga Sarıtaş! Öyle Bir İsmimle Anlaşma Yapıldı Ki, Çukur’un Yamaç’ı Hüngür Hüngür Ağlayacak! mask
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Sızdırıldı! Ne İbrahim Çelikkol, Ne Tolga Sarıtaş! Öyle Bir İsmimle Anlaşma Yapıldı Ki, Çukur’un Yamaç’ı Hüngür Hüngür Ağlayacak!
Müge Anlı’nın El Hareketi Olay Yarattı! Görenlerin İçi Çekildi, “Senden Beklemezdik Sarı Papatya!” mask
Müge Anlı’nın El Hareketi Olay Yarattı! Görenlerin İçi Çekildi, “Senden Beklemezdik Sarı Papatya!”
Masumlar Apartmanı Dizisine İnci’den Gönderme! Dizinin Üzerini 8 Saat İçerisinde Çizip Attı! Öyle Bir Açıklama Yaptı ki… mask
Masumlar Apartmanı Dizisine İnci’den Gönderme! Dizinin Üzerini 8 Saat İçerisinde Çizip Attı! Öyle Bir Açıklama Yaptı ki…
İbo Show’da Tatlıses’in Kızı Dilan Damgası! Duygusal Anlar Yaşandı mask
İbo Show’da Tatlıses’in Kızı Dilan Damgası! Duygusal Anlar Yaşandı

GALERİ

Petrol, Yükseliş İçin Eşik Zorluyor! Gelecek Haberleri Bekleyen Petrol, Akaryakıta Zam Olarak Yansıyacak! İran İşin İçinde! mask
Petrol, Yükseliş İçin Eşik Zorluyor! Gelecek Haberleri Bekleyen Petrol, Akaryakıta Zam Olarak Yansıyacak! İran İşin İçinde!
Bu Fırsat Kaçmaz! Amazon Prime Day Başladı! Sadece 2 Gün Sürecek! mask
Bu Fırsat Kaçmaz! Amazon Prime Day Başladı! Sadece 2 Gün Sürecek!
Ayhancan Güven Podyumdan Vazgeçmiyor! Tifosiler Kızgın, Monza'da Podyumda Yer Aldı! mask
Ayhancan Güven Podyumdan Vazgeçmiyor! Tifosiler Kızgın, Monza'da Podyumda Yer Aldı!
Survivor Berkay Milyonları Tilt Etti! Açıklaması “Mide Bulandırıcı” Bulundu, Survivor Adasında Kavga, Kıyamet, Gürültü Koptu! Açıklaması Sinir Krizi Nedeni Oldu! mask
Survivor Berkay Milyonları Tilt Etti! Açıklaması “Mide Bulandırıcı” Bulundu, Survivor Adasında Kavga, Kıyamet, Gürültü Koptu! Açıklaması Sinir Krizi Nedeni Oldu!
Şenol'un Aslanları Hayal Kırıklığı Yarattı! Onca Prim, Reklam ve Destek Ruhumuzu Kaybettirdi! Moraller Bozuk! mask
Şenol'un Aslanları Hayal Kırıklığı Yarattı! Onca Prim, Reklam ve Destek Ruhumuzu Kaybettirdi! Moraller Bozuk!
Futbolda Rezil, Voleybolda Dünya Şampiyonu! A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu! mask
Futbolda Rezil, Voleybolda Dünya Şampiyonu! A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status