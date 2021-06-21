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21 Haz 2021 - 12:36- Yaşam G: 21 Haz 2021 - 12:37

Pandemi Döneminde Müşteri Sadakati Azaldı

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Yapılan araştırmada katılımcıların yarısından fazlası pandemi sırasında hizmet sağlayıcısını değiştirdi. Bu sonuç pandemi döneminde müşteri sadakatinin azaldığını gösterdi.
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Analitik lideri SAS'ın araştırmasına göre, aşılar kullanıma sunulduğunda müşterilerin harcamaları artıyor. Aşılama yapıldığında harcamalarını artırıp artırmayacakları sorulduğunda katılımcıların beşte biri (yüzde 19) artıracaklarını söylerken, aşılar bulunduğunda harcamaları azaltacaklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 10.

Ancak bazı işletmeler bu artan harcamaları kaçırma riskiyle karşı karşıya. Müşterilerin yaklaşık yarısı (yüzde 47) sadece bir veya iki kötü deneyimin bir markayı terk etmelerine yeteceğini söylüyor. Türkiye'deki müşteriler bu konuda daha da kararlı. Yüzde 52'si böyle bir durumda başka bir hizmet sağlayıcı arayışına gireceklerini belirtiyor. Müşterilerin beşte dördü (yüzde 81) pandemi başladığından beri müşteri deneyiminin geliştiğini düşünüyor. İki kişiden biri (yüzde 56) ise yine de pandemi sırasında hizmet sağlayıcısını değiştirdi.
# Analitik lideri SAS, Müşteri Sadakati Azaldı, pandemi dönemi, müşteri sadakati

21 Haz 2021 - 12:36 - Yaşam

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