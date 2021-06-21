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21 Haz 2021 - 13:13- Belediyeler G: 21 Haz 2021 - 13:14

Keçiören’deki Kurban Satış Alanı İçin Hummalı Hazırlık

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede kurulacak kurban satış alanı düzenlenmesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede kurulacak kurban satış alanı düzenlenmesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti.  Altınok, “Bağlum Karşıyaka’daki kurban satış alanımızda toprak tesviye çalışması yaparak,  çadırların kurallara uygun kurulması ve hizmet vermesi için hazırlıklarımızı tamamladık . Esnaflarımızın çadır kuracağı alanları da numaralandırdık. 25 Haziran’da kura çekimi yapacağız. Kuradan çıkan numaraya göre de çadırlar hakkaniyetli bir şekilde kurulmaya başlayacak.” dedi. 

KURA 25 HAZİRAN’DA

Keçiören Belediyesi, 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını alabilmeleri için kurban satış alanındaki düzenleme çalışmalarını tamamladı. Kurban çadır alanı kura çekimi ise komisyon eşliğinde 25 Haziran 2021 Cuma saat 15.00'te Keçiören Belediyesi Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde yapılacak.

“BELGELERİN ASLI İSTENİYOR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise satış alanı için esnaftan istenecek olan belgelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kurban satış alanı için müracaatlar çadır sayısı dolana kadar belediyemizin büro amirliğinden yapılacak. Bugün başlayan müracaatlar sırasında vatandaşlar, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, bir adet fotoğraf, satışa sunulacak kurbanlıklara ait kulak küpe numaraları ve yaşlarını gösteren belge ile başvuru yapılabilecekler. Başvurular esnasında kurbanla ilgili tüm belgelerin aslını getirmek mecburidir ve fotokopi kabul etmiyoruz. Dişi hayvanlar için de “Damızlık Olamaz” raporunun aslını göstermeleri zorunludur.”​

# Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’deki Kurban Satış Alanı, keçiören, kurban satış alanı düzenlenmesi, Bağlum Karşıyaka’daki kurban satış alanı

21 Haz 2021 - 13:13 - Belediyeler

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