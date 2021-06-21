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21 Haz 2021 - 13:34- Dünya G: 21 Haz 2021 - 13:35

Koronavirüsün Yeni Yan Etkisi Keşfedildi

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Koronavirüs (COVID-19) üzerinde incelemelerde bulunan İngiliz bilim insanları, virüsün yeni bir zararını keşfetti.
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Bu keşif 'COVID-19'da yeni yan etki mi bulundu' tartışmalarının fitilini ateşledi.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımıza olan Koronavirüs (COVID-19), dünya genelinde 4 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu.

Salgın ile birlikte COVID-19 bilim dünyasının bir numaralı gündemi konumuna oturdu. Dünyanın dört bir yanında virüsü daha iyi anlamak için yüzlerce çalışma yapılıyor.

Her çalışma ile COVID-19 hakkında yeni bir şey öğreniyoruz. İngiltere'de yapılan bir çalışma ile virüsün yeni bir hasarı tespit edildi.

Koronavirüsün insan beynine de zarar verdiği ortaya çıktı.

Koronavirüs geçiren 394 kişi ve 388 sağlıklı gönüllüyü takip eden bilim insanları, virüsün beyinde bulunan gri madde kaybına neden olduğunu saptadı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada virüsün, beyindeki gri madde kaybıyla birlikte serebral madde üzerinde önemli etkileri olduğu bilgisinin altı çizildi.

Uzmanlar beyindeki gri madde kaybının uzun vadede bunama geliştirme riskini artırabileceği uyarısında bulundu.Bazı bilim insanları COVID-19 pandemisi ile önümüzdeki yıllarda Alzheimer vakalarında bir artış yaşanabileceğini belirtiyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 7 Haziran tarihinde Alzheimer'ın tedavisi için geliştirilen Aduhelm isimli ilacın kullanımını onaylandığını duyurması ile başlayan tartışmada yeni bir adım atmış, ilaç ilk defa bir insan üzerinde denenmişti.

Rhode Island'da yaşayan 70 yaşındaki bir adam, Alzheimer tedavisi için yeni onaylanmış bu ilacın ilk klinik deneyler dışında denendiği ilk insan olmuştu.

Yaklaşık 60 bin dolara mal olması beklenen bu tedavi, 18 yılın ardından onaylanan ilk Alzheimer ilacı olarak dikkat çekiyor.

# Covid-19, Koronavirüsün yeni yan etkisi, Koronavirüsün insan beynine de zarar verdiği ortaya çıktı, koronavirüs

21 Haz 2021 - 13:34 - Dünya

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