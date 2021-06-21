Ünlü Oyuncular Ortak Oldu

Trakya'da 10'ar dönümlük üzüm bağları alan ikili, kendi şaraplarını üretecek.
Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı. Bir iş insanının15 yıl önce Tekirdağ'da "Şarap köyü" yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10'ar dönüm satın alan iki yakın dost, burada kendi şaraplarını üretmeyi hedefliyor.
250 METREKARELİK BAĞ EVİ YAPACAKLAR
10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başlamış bile. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilk birkaç sene sadece kendileri için üzüm yetiştirip, şarap yapacak.
MARKALAŞTIRMAYI HEDEFLİYORLAR
İleride üzümler rüştünü ispatlayıp, uzmanlardan geçer not alırsa, iki arkadaş kendi bağlarından üretilen şarapları markalaştırmayı hedefliyor.
Brad Pitt ve David Beckham, kendi üzüm bağları olan ünlü isimlerden sadece ikisi. Brad Pitt'in üzüm bağları Fransa'da, Beckham'ınkiler ise Kaliforniya'nın Napa Vadisi'nde.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.