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22 Haz 2021 - 00:10- Ekonomi G: 22 Haz 2021 - 00:11

Dünyanın en değerli markaları belli oldu!

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Dünyanın en değerli markaları listesinde, Amazon ilk sıradaki yerini korurken Apple ikinci, Google ise üçüncü sırada yer aldı.
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Dünyanın en değerli markaları listesinde, Amazon ilk sıradaki yerini korurken Apple ikinci, Google ise üçüncü sırada yer aldı. Dünyanın en değerli markaları listesinde, 1994 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan Amazon 684 milyar dolarlık tahmini değeriyle dünyanın en değerli markası olmaya devam ederken, onu 612 milyar dolarlık değeriyle 1976'da kurulan Apple ve 458 milyar dolarlık değeriyle Google takip etti.

Çin'in en büyük sosyal medya ve video oyunları şirketi Tencent, beşinci sırada yer alarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin en iyi markası olurken, bir başka Çinli dev Alibaba yedinci sırada yer aldı.

ÇİN MARKALARI ÖNEMLİ İLERLEME KAYDETTİ

Kantar BrandZ Küresel Strateji Direktörü Graham Staplehurst, Çin markalarının istikrarlı ve yavaş ilerlediklerini ve küresel pazarı şekillendiren ana trendlere uyum sağlama yeteneklerini sergiledikçe önemli ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Çinli e-ticaret devleri Pinduoduo ve Meituan, Çin'in en iyi likör üreticisi Moutai, Çinli TikTok ve Amerika'dan Tesla liderliğindeki beş marka değerini ikiye katladı.


TESLA DEĞERİNİ YÜZDE 27 ARTIRDI

Açıklamada, 2003 yılında kurulan Tesla'nın en hızlı büyüyen marka olduğu ve en değerli otomobil markası haline geldiği, değerini yıllık yüzde 275 artırarak 42,6 milyar dolara çıkardığı belirtildi.

Çin şirketlerinin en büyük 100 marka içerisinde 10 yıl önceki payı yüzde 11'iken aradan geçen süre zarfında bu rakam yüzde 14'e ulaştı. Avrupa maraları için se bu oran yüzde 20'den yüzde 8 düştü.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK MARKASI LOUIS VITTON

Avrupa'nın en büyük markası 21. sırada Fransız Louis Vuitton olurken, onu 26. sırada Almanya'nın SAP yazılım grubu izledi. Listedeki tek İngiliz markası ise 60. sırada Vodafone oldu.

İlk 100'ün yüzde 74'ünü Amerikan markaları oluştururken dünyanın en büyük 100 markasının toplam 7.1 trilyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

# amazon, google, Apple ikinci, Dünyanın en değerli markası

22 Haz 2021 - 00:10 - Ekonomi

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