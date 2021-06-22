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22 Haz 2021 - 00:13- Spor G: 22 Haz 2021 - 00:14

PSV – Galatasaray maçı için seyirci kararı

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UEFA, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın seyirciye açık olduğunu duyurdu.
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UEFA, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın seyirciye açık olduğunu duyurdu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı. Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.
# PSV – Galatasaray maçı, seyirci, UEFA, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

22 Haz 2021 - 00:13 - Spor

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