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22 Haz 2021 - 10:04- Magazin G: 22 Haz 2021 - 10:05

Can Bonomo; “Oğlum Benim Kopyam Gibi.’’

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Büyük Ev Ablukada’nın sevilen solisti Gülinler’in sunduğu Zorlu PSM’nin dijital serisi “Bir Masada Oturduk”,  son albümü Ruhum Bela’yı 2019’da yayımlayan ve devamında birkaç ay arayla tekliler paylaşmaya devam eden Can Bonomo’yu ağırladı.
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Bant Mag.’ın da editöryel ve kreatif olarak dâhil olduğu Zorlu PSM Youtube kanalının dijital serisi “Bir Masada Oturduk” yeni bölümünde müzisyenliğinin yanı sıra şiir kitapları ve resim sergileri gibi sanatın farklı dallarında da eserleri bulunan Can Bonomo’yu ağırladı.

Yeni bölümünde Gülinler’in konuğu olan Can Bonomo, hem baba olmanın kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu hem de müzik, şiir ve resim gibi pek çok farklı alana yayılan sanat kariyerini anlattı.

‘’ Oğlum benim kopyam gibi.’’

Geçtiğimiz aylarda baba olan deneyimli müzisyen baba olma hissiyatı konsunda; “Çok başka bir duygu, daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi.” ifadelerini kullandı. 

“Kolayımıza geldiği için podcast yapmaya başlamıştık.” 

Müzisyenliğinin yanı sıra şiire ve resime olan ilgisi ve bu alanlardaki üretimleriyle de bilinen Bonomo, çok fazla şey yapmak amacından ziyade sevdiği şeyleri yapmaya yöneldiğinin altını çizdi. Yedi yılı aşkındı devam eden ve yakın arkadaşlarıyla hayata geçirdiği bir podcast yayını da bulunan Bonomo, podcast yayıncılığı konusunda ise; “Ben ilk albümüm çıkmadan önce radyoculuk yapıyordum zaten. Programım da genelde gece yayınlarına denk geliyordu. Meczup albümü çıktıktan sonra radyo yayınlarını bırakmak durumunda kaldım, ancak sonra çok özlediğimi fark ettim. Biz podcast yapmaya başladığımızda Türkiye’de henüz o kadar popüler değildi. Bizim program yedinci senesini geride bıraktı podcast dünyasında. Bizler de biraz kolayımıza geldiği için podcast yaptık aslında. Bir vizyonerlik göstergesi olarak başlamamıştık ama şimdi bakınca baya vizyonermişiz diye düşünüyorum.” dedi. 

# Can Bonomo, Zorlu PSM, Zorlu PSM Youtube kanalı, Bir Masada Oturduk, podcast yayıncılığ, Bant Mag, Gülinler

22 Haz 2021 - 10:04 - Magazin

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