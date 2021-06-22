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22 Haz 2021 - 10:09- Ekonomi G: 22 Haz 2021 - 10:10

Kredi Kullanan Esnafa İyi Haber! Faiz Müjdesi Geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Halk Bankası’ndan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlara ilişkin olarak faiz müjdesi geldi.
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Esnaf ve sanatkârlara, Halk Bankası tarafından verilen krediye ilişkin faizde kolaylık sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre, esnaf ve sanatkârlara önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devrolan krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile günümüzdeki faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı 31/12/2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Karar 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli sayılacak.
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22 Haz 2021 - 10:09 - Ekonomi

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