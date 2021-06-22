Çankaya’ya 9 Yeni Park Müjdesi

Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya’da yeşil alanlar artıyor. Çankaya Belediyesinin birbiri ardına açılışını yaptığı parklara bu yıl içinde 9 yeni park daha eklenecek.

Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklara yönelik projeler üreten Çankaya, tüm ilçe halkına hitap edecek park projeleri geliştiriyor. İlçenin farklı mahallelerinde bulunan boş arazileri çoğunlukla Çankaya Evi ve park yaparak değerlendiren Belediye, 9 yeni parkın çalışmalarını da sürdürüyor.

Akpınar, Beytepe ve Mutlukent mahallelerine 1’er, Cevizlidere, Kızılırmak ve Yaşamkent mahallelerine 2’şer yeni park ilçeye toplamda 59 bin 714 metrekare yeşil alan katacak. Çocuk oyun alanları, spor alanları, havuzları ve oturma birimleriyle bölge halkının yeni yaşam alanı olarak tasarlanan parkların tamamının yıl içinde açılması planlanıyor.