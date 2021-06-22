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22 Haz 2021 - 12:08- Teknoloji G: 22 Haz 2021 - 12:09

TOGG’un Kullanıcı Laboratuvarı Faaliyete Geçti

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TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı, Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti.
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Türkiye'nin Otomobili için çalışmalar, tanıtımının gerçekleştirildiği 27 Aralık 2019'dan bu yana aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı'nın, Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçtiği belirtildi.

https://twitter.com/TOGG2022/status/1407231885231767553
# TOGG teknolojileri, TOGG, Bilişim Vadisi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

22 Haz 2021 - 12:08 - Teknoloji

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