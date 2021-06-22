22 Haz 2021 - 14:06- Dünya G: 22 Haz 2021 - 14:07

Rusya’dan Flaş Karar: Aşı Olmayana İş Yok

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Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alan Rusya, aşı karşıtlığının önüne geçmek için çok konuşulacak bir adım atmaya hazırlanıyor.
Rusya’dan Flaş Karar: Aşı Olmayana İş Yok mask
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Rusya'da aşı olmayanların çalışmasını engelleyecek bir kanun üzerinde çalışmalar başladı.

2019'un son günlerinden beri gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olan koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları son sürat sürüyor.

Bugüne kadar dünya genelinde 2 milyarın üzerinde COVID-19 aşısı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı bu mücadelenin önünde engel olmaya devam ediyor.

Aşı tartışmaları sürerken Rusya bu alanda çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Kovid-19 aşısı olmayanların çalışmalarının engellenebileceğini duyurdu ve bu kişilerin sınırlı çalışma seçeneklerine sahip olacağının altını çizdi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Gerçek şu ki, ayrımcılık kaçınılmaz olarak başlayacak. Aşısı veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün değil. Çünkü çevrelerindekiler için tehdit oluşturuyorlar.'
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22 Haz 2021 - 14:06 - Dünya

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